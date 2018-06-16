Шымкент станет «зеленой звездой»

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danilov 16 Июня 2018 в 18:22:39
Повышение загазованности, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы растений, дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения — эти и другие факторы городской среды оказывают негативное влияние на жизнедеятельность растений и в целом обедняют урбанофлору.
«В сфере озеленения накопился целый ряд нерешенных вопросов, — констатировал замакима. — Назрела необходимость реконструкции парковых зон, озелененных территорий, расширения ассортимента растений, усовершенствования агротехники их выращивания, приемов озеленения, специфичных для жаркого климата Шымкента, развития сети ирригации. Применение преимущественно приемов озеленения и паркостроения европейских стран без учета исторического местного опыта садово-паркового хозяйства привело к потере своеобразия восточного стиля городских улиц, парков, бульваров и скверов. Кроме того, это нерентабельность озеленения только декоративными деревьями, выведение из сельхозугодий земель, обеспечивающих продовольственную безопасность города в условиях поливного земледелия. Необходимо увеличить нормативный показатель по площади зеленых территорий общего пользования за счет строительства новых парков, бульваров и скверов и озеленения улиц».
«Шымкент, являясь мегаполисом с миллионным населением, имея благоприятные природно-климатические условия для зеленых насаждений, испытывал высокую потребность в целенаправленной программе по озеленению с сохранением уникального агропродовольственного пояса, — отметил замакима. — Для решения этих задач в условиях резкого расширения территории города почти в 3 раза — до 117 тыс. га — и было решено разработать программу озеленения, которая охватывала бы развитие проектов «Зеленый пояс города Шымкента», «Озеленение улиц города Шымкента», «Развитие парковых зон», «Создание ботанического сада и создание этнопарка».
Пройдусь по «Қыз-Жибек», дойду до «Төлегена»
Как проинформировал Баймуханов, на сегодня площадь выделенных под зеленый пояс земель составляет 5064 гектара, 97,5% которых засажены карагачем, в будущем к нему прибавится еще 3 тыс. га на территории Абайского района. Под многолетними сельскохозяйственными насаждениями занято 1635 га, площадь под посевами — 39 612 га, пастбищами — 19 371 га, паровыми землями — 1600 га, сенокосом — 244 га, под теплицами — 341 га. При этом площадь озелененных пространств, включающая используемые строго по назначению земли сельхозназначения, может быть доведена 46 512 га (40% общей площади городской территории), а на территории 3455 га (резервные земли) могут располагаться лесопарки с зонами отдыха.
Юг Казахстана, в том числе город Шымкент, является основным поставщиком сельскохозяйственной продукции, — отметил Баймуханов. — Потому сохранение сельскохозяйственных посевов и садов является актуальным вопросом в решении как озеленения, так и продовольственного обеспечения населения региона. При реализации программы по озеленению близлежащей территории города необходимо сохранить имеющиеся сельхозугодия, а на окраине вдоль трасс автодорог провести лесонасаждения плодовых и лиственных деревьев, что обеспечит улучшение микроклимата окружающей среды и сохранит посевы от ветровой и водной эрозии».
Для создания города-сада, как он пояснил, между севооборотами можно провести размещение плодовых рощ с использованием наиболее перспективных, адаптированных на юге Казахстана сортов плодовых деревьев. При этом необходимо учесть, что приоритетами отрасли сельского хозяйства явятся расположенные огородные, плодово-ягодные, пчеловодческие и другие хозяйства. Это обеспечит южный регион страны овощами, фруктами и ягодами в натуральном и переработанном виде, а также медом. В связи с чем было рекомендовано высадить лесной массив в виде рощ по четырем основным въездам в Шымкент, расположенным в разных климатических зонах, — кленовой (роща Қыз-Жибек), дубовой (Төлеген), акациевой (Еңлік), платановой (Кебек) — и соединить их смешанными лесопосадками. Кроме того, в северо-восточном районе города рекомендовано создание миндальной рощи, которая станет своего рода зоной лечения и профилактики болезней дыхательных путей. Также определены виды деревьев и кустарниковых, рекомендуемых при озеленении территорий промышленных и создании санитарно-защитных зон.
Зеленый пояс без особой жесткости
Как напомнил замакима, согласно концепции зеленых поясов, наилучший способ остановки разрастания городов и деградации окружающей среды градостроители видели в жестком отделении сельских пространств от городской застройки.
«В то же время мировой опыт показывает, что жесткий запрет на строительство на территориях, прилегающих к городу, не является самым эффективным способом защиты окружающей среды, — отметил он. — Градостроители в различных странах мира разработали несколько решений, позволяющих избежать негативных последствий этого процесса. Во-первых, чтобы избежать жилищного кризиса, при планировании зеленых зон нужно обозначить участки, на которых застройка возможна и на которых она категорически запрещена. По примеру Гонконга можно предусмотреть строительство небольших коттеджных поселков в зеленой зоне. Такие поселки оказывают минимальное негативное влияние на состояние окружающей среды. В нашем случае это 41 сельский населенный пункт, присоединенный к Шымкенту. Во-вторых, особое внимание нужно уделить развитию транспорта. Доступный и эффективный транспорт позволит жителям метрополии быстро доехать до рекреационных зон, находящихся в черте города, а также добраться до мест работы, расположенных в новых центрах роста. В-третьих, гармонизировать зеленые пояса, жестко ограничивающие рост городов, созданием аналогов древних бульваров-хиабанов по примеру древнего Самарканда, Герата и Исфахана и «зеленых клиньев» по примеру скандинавских стран (Стокгольм, Копенгаген).
Европейские клинья и райские восточные квадраты
К слову, «зеленые клинья» — это полосы парков, водных пространств и лесных массивов, которые тянутся от центра города к его окраинам, благодаря чему город принимает форму звезды. Внутри города они обеспечивают лучшую защиту окружающей среды и совместно с зеленым поясом станут более доступными для рекреации. Горожане смогут пройти пешком до нужного места, не покидая зеленой зоны, в тени, что особенно важно для местного жаркого климата.
В то же время, как сказал Баймуханов, не стоит зацикливаться на приемах озеленения и паркостроения европейских стран, а также применять местный восточный опыт садово-парковых хозяйств, в частности, использующийся при их строительстве принцип квадратов.
«Основу садов восточного типа составляет так называемый „чор-багхах“ (в переводе на русский „четыре сада“), — пояснил замакима. — То есть план формируется из одного или нескольких квадратов. Строгая геометричность планировки подчеркивается с помощью дорожек, растений и канальцев с водой. В центрах квадратов стоят небольшие фонтаны или бассейны, которые являются главным украшением всего сада. Такая форма, видимо, является отражением легенды о райском саде, из которого в четырех направлениях вытекают четыре реки. Все в этих садах располагает к неге и томлению: тихо журчащие фонтаны, легкие струи воды, искрящиеся на солнце, благоухающие цветы, поющие птицы в золотых клетках. Попадая в такой сад, человек чувствует себя как в раю. Причем там же находятся виноградники, плодовые и даже овощебахчевые культуры. Во всем этом скрыта целесообразность. В жару человек приходит в парк и сразу попадает в квадрат-микрозону, где наслаждается прохладой, отдыхает у фонтана. Тогда как в европейском парке для этого нужно дойти до центра, еще и можно запутаться по пути».
Очень важным для Шымкента замакима также считает использование имеющегося холмистого рельефа шаткалов и живописных очертаний берегов реки Бадам, Кошкар-аты и крупных массивов зеленых насаждений — это придаст неповторимую и оригинальную живописность и выразительность природы городской среде. Кроме того, составной частью ландшафта города, по его мнению, могли бы стать сельскохозяйственные поля, к примеру, ровные хлебные нивы. Таким образом, агропродовольственный пояс Шымкента, помимо обеспечения продовольственной безопасности города, мог бы еще выполнять и эстетическую функцию.
Озеленение улиц, по видению акимата, должно передавать национальный колорит южного региона и быть максимально полезным для горожан, особенно в жаркие периоды года. В программе дается градация трасс, проспектов, главных и парковых улиц. По 33 главным улицам города уже проведена инвентаризация центральных участков. По 9 улицам на 2018 год даны рекомендации по их озеленению. Также даны предложения по созданию этнографических аллей и аллей, украшенных виноградниками, составлен паспорт и определены формы деятельности ботанического сада.
Зеленых насаждений на одного шымкентца станет больше в 7,5 раза
Для реализации программы планируется создать городской Совет по озеленению и градостроительству, дирекцию парков и скверов при акимате Шымкента, СП с фирмами ближнего и дальнего зарубежья по созданию зеленого пояса, парков, питомников и фруктово-овощных садов. Финансирование программы предполагается осуществить за счет госбюджета и частных инвесторов в соотношении 70 на 30%.
«Озеленение Шымкента с сохранением уникального агропродовольственного пояса в благоприятных для земледелия условиях будет идти с учетом развития тысячелетнего, богатого историей и традициями регионального южного города мегаполиса и будет направлено на сохранение и приумножение его биоразнообразия и экосистемы», — резюмировал Баймуханов.
На сегодня Шымкент имеет 13 парков, 3 сквера, 2 бульвара, одну аллею и благоустроенную часть территории реки Кошкар-ата. В перспективе предусмотрено расширение парковой зоны до 1472 га и создание до 2030 года еще 12 парков, 10 скверов, 5 аллей и отведение дополнительно до 1000 га под будущие скверы, аллеи и парки. Согласно градостроительному балансу, зеленые насаждения общего пользования в расчете на 1 человека на 2018 год составляют 3,6 кв. м, а к расчетному 2030 году этот показатель должен достичь 26,9 кв. м.
https://m.kapital.kz/gosudarstvo/69916/pochemu-shymkent-stanet-zelenoj-zvezdoj.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Zhycie est 16.06.2018 в 19:28:52 # 681538
Цитата: Джимбо от 16.06.2018 23:41:01
Проспект Космонавтов ныне Момышулы 1977 год
Проспект Космонавтов ныне Момышулы 1977 год
на фото не та улица о которой Вы говорите. Любой имкентский подтвердит. А деревья нужны без обсуждения 100%
Цитата: КЕДЫ от 17.06.2018 00:16:55
на фото не та улица о которой Вы говорите. Любой чимкентский подтвердит. А деревья нужны без обсуждения 100%
Цитата: Джимбо от 16.06.2018 23:41:01
Проспект Космонавтов ныне Момышулы 1977 год
Проспект Космонавтов ныне Момышулы 1977 год
на фото не та улица о которой Вы говорите. Любой чимкентский подтвердит. А деревья нужны без обсуждения 100%