Шымкент станет «зеленой звездой»

Цитата: Джимбо от

Проспект Космонавтов ныне Момышулы 1977 год Проспект Космонавтов ныне Момышулы 1977 год

на фото не та улица о которой Вы говорите. Любой чимкентский подтвердит. А деревья нужны без обсуждения 100%