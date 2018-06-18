В Центре Шымкента открылся аквапарк

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danilov 18 Июня 2018 в 11:41:09
Следует подчеркнуть, что территория аквапарка занимает 2 гектара. Здесь расположено 8 водных горок. Среди них 2 горки, высотой 22 метра являются самыми высокими в республике. Кроме того, здесь расположена самая длинная в СНГ водная горка. Необходимо отметить, что аквапарк - самый большой детский водный городок Средней Азии, включающий в себя волновой и взрослый бассейны, оснащенные специальным подогревом.
ontustik.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
Бывший фэмели шоли?
и да- ценник пожалуйста озвучте кто знает.
Цитата: РусланY от 18.06.2018 11:55:53Бывший сквер с фонтанами возле гостиницы Шымкент.
Самый центр это где - понятие растяжимое.
Самый центр это где - понятие растяжимое.
Цитата: DAVIK88 от 18.06.2018 11:54:55
взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.
Дядя Нурик 18.06.2018 в 12:07:51 # 681679
Цитата: Serg155 от 18.06.2018 12:07:05
это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.
Цитата: DAVIK88 от 18.06.2018 11:54:55
взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.
Это только вход.
Напитки , чипсы, шашлык - машлык.
С семьёй пол зарплаты оставишь. Один раз сходить.
Цитата: spy от 18.06.2018 11:43:10
Что то путевое бы открыли....
Что то путевое бы открыли....
Почти напротив скверик порубили под носом у прокурора, ни кто так и не возбудился с тех пор.
Цитата: Маке0912 от 18.06.2018 12:15:01
Это только вход.
Напитки , чипсы, шашлык - машлык.
С семьёй пол зарплаты оставишь. Один раз сходить.
Цитата: Serg155 от 18.06.2018 12:07:05
это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.
Цитата: DAVIK88 от 18.06.2018 11:54:55
взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.
Это только вход.
Напитки , чипсы, шашлык - машлык.
С семьёй пол зарплаты оставишь. Один раз сходить.
Эээт смотря какая зарплата . . .
Quote:
На торжественном открытии принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев
Сам аким области зелёный свет дал
Цитата: Desperado от 18.06.2018 12:50:57
Народ, а че такие не довольные то? Блин, нам в Астане только мечтать о таких аквапарках и о такой погоде, а вы носы воротите..
Народ, а че такие не довольные то? Блин, нам в Астане только мечтать о таких аквапарках и о такой погоде, а вы носы воротите..
Ты за 50-60 тыс. в Астане работать согласишься? Вот и мы не хотим 5000 с носа только за вход платить...
Дядя Нурик 18.06.2018 в 12:57:15 # 681693
Цитата: СССР от 18.06.2018 12:51:24
Что за глупые сообщение про возбуждение прокуроров и про вырубание каких то деревьев?
Quote:
Сам аким области зелёный свет дал
Что за глупые сообщение про возбуждение прокуроров и про вырубание каких то деревьев?
Quote:
На торжественном открытии принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев
Сам аким области зелёный свет дал
Ну дык этот сквер и порубили под аквапарк... Про прокуратуры можно забыть уже... у меня к ним уважение давно пропало, а про репутацию их даже говорить не буду... А вот насчет деревьев правильно: заместо вырубленных должны новые посадить... и за вырубку за каждое дерево определенную сумму оплатить! А вот оплатили или нет- вот это вопрос , который нужно поднимать. Да вот только некому
MишаМашкевич 18.06.2018 в 14:04:52 # 681708
Цитата: Pole13 от 18.06.2018 13:32:01с семьёй в баню сходить сомнительное удовольствие. Да и нету наверное таких бань семейных в которые простигосподи не водят
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
Nightwalker 18.06.2018 в 14:07:25 # 681710
Цитата: MишаМашкевич от 18.06.2018 14:04:52
Цитата: Pole13 от 18.06.2018 13:32:01с семьёй в баню сходить сомнительное удовольствие. Да и нету наверное таких бань семейных в которые простигосподи не водят
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
Мишка, если ты не знаешь про что то, это не значит что этого нет
Цитата: Pole13 от 18.06.2018 13:32:01
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
А я то думаю - почему у нас коммерциализация образования, медицины целенаправленно проводятся, а это просто "своеобразный фейсконтроль"... Деньги есть учись-лечись, денег нет - "сдохни бедный тупой ублюдок"? Ну не правильно это... есть обстоятельства, не зависящие от данного конкретного человека...