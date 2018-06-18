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Шымкент
В Центре Шымкента открылся аквапарк
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danilov 18 Июня 2018 в 11:41:09
Сегодня в самом центре города Шымкент открылся аквапарк. На торжественном открытии принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев где поздравил гостей и жителей города.



Следует подчеркнуть, что территория аквапарка занимает 2 гектара. Здесь расположено 8 водных горок. Среди них 2 горки, высотой 22 метра являются самыми высокими в республике. Кроме того, здесь расположена самая длинная в СНГ водная горка. Необходимо отметить, что аквапарк - самый большой детский водный городок Средней Азии, включающий в себя волновой и взрослый бассейны, оснащенные специальным подогревом.



ontustik.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 18.06.2018 в 11:43:10   # 681669
Что то путевое бы открыли....
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  Pachinok 18.06.2018 в 11:46:59   # 681671
кто в курсе - озвучьте, пж., ценник.
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  DAVIK88 18.06.2018 в 11:54:55   # 681674
Цитата: Pachinok от 18.06.2018 11:46:59
кто в курсе - озвучьте, пж., ценник.

взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))
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  РусланY 18.06.2018 в 11:55:53   # 681675
Самый центр это где - понятие растяжимое.
Бывший фэмели шоли?
и да- ценник пожалуйста озвучте кто знает.
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  AleksX 18.06.2018 в 12:03:36   # 681677
Цитата: РусланY от 18.06.2018 11:55:53
Самый центр это где - понятие растяжимое.
Бывший сквер с фонтанами возле гостиницы Шымкент.
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  Serg155 18.06.2018 в 12:07:05   # 681678
Цитата: DAVIK88 от 18.06.2018 11:54:55
Цитата: Pachinok от 18.06.2018 11:46:59
кто в курсе - озвучьте, пж., ценник.

взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))

это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.
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  Дядя Нурик 18.06.2018 в 12:07:51   # 681679
Аквапарк это хорошо....До ташкентского далековато. Но... для нашего города маловастенький. Открыли в самом центре- пробки обеспечены. Хотя с такими ценами... может и обойдется... Мне больше интересует, кому и каким образом выделили землю общего пользования под бизнес? И самое главное, что за аким подмахнул так непутево? Что за комиссии согласие давали и подписывали, кто принимал объект и соответствует ли он нормам безопасности?
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  Маке0912 18.06.2018 в 12:15:01   # 681680
Цитата: Serg155 от 18.06.2018 12:07:05
Цитата: DAVIK88 от 18.06.2018 11:54:55
Цитата: Pachinok от 18.06.2018 11:46:59
кто в курсе - озвучьте, пж., ценник.

взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))

это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.

Это только вход.
Напитки , чипсы, шашлык - машлык.
С семьёй пол зарплаты оставишь. Один раз сходить.
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  Skype 18.06.2018 в 12:41:22   # 681685
Цитата: spy от 18.06.2018 11:43:10
Что то путевое бы открыли....


Почти напротив скверик порубили под носом у прокурора, ни кто так и не возбудился с тех пор.
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  Joni94 18.06.2018 в 12:44:00   # 681686
Цитата: Маке0912 от 18.06.2018 12:15:01
Цитата: Serg155 от 18.06.2018 12:07:05
Цитата: DAVIK88 от 18.06.2018 11:54:55
Цитата: Pachinok от 18.06.2018 11:46:59
кто в курсе - озвучьте, пж., ценник.

взрослый 4000тг на 4 часа, детский 2000тг. В общем для туристов место))

это в будние дни, а в пятницу субботу и воскресенье цена билета взрослого 5тыс тенге ребенка 2,5 тыс тенге на 4 часа.

Это только вход.
Напитки , чипсы, шашлык - машлык.
С семьёй пол зарплаты оставишь. Один раз сходить.


Эээт смотря какая зарплата . . .
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  Desperado 18.06.2018 в 12:50:57   # 681689
Народ, а че такие не довольные то? Блин, нам в Астане только мечтать о таких аквапарках и о такой погоде, а вы носы воротите..
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  СССР 18.06.2018 в 12:51:24   # 681690
Что за глупые сообщение про возбуждение прокуроров и про вырубание каких то деревьев?

Quote:
На торжественном открытии принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев


Сам аким области зелёный свет дал
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  GoodZone 18.06.2018 в 12:54:13   # 681691
Кто в Ташкент ездил? Как там с границей? как цены на еду, гостиницы, аквапарк и диснейленд? Хотим смотаться недельки через две... сто лет там не был...
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  GoodZone 18.06.2018 в 12:57:12   # 681692
Цитата: Desperado от 18.06.2018 12:50:57
Народ, а че такие не довольные то? Блин, нам в Астане только мечтать о таких аквапарках и о такой погоде, а вы носы воротите..


Ты за 50-60 тыс. в Астане работать согласишься? Вот и мы не хотим 5000 с носа только за вход платить...
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  Дядя Нурик 18.06.2018 в 12:57:15   # 681693
Цитата: СССР от 18.06.2018 12:51:24
Что за глупые сообщение про возбуждение прокуроров и про вырубание каких то деревьев?

Quote:
На торжественном открытии принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев


Сам аким области зелёный свет дал


Ну дык этот сквер и порубили под аквапарк... Про прокуратуры можно забыть уже... у меня к ним уважение давно пропало, а про репутацию их даже говорить не буду... А вот насчет деревьев правильно: заместо вырубленных должны новые посадить... и за вырубку за каждое дерево определенную сумму оплатить! А вот оплатили или нет- вот это вопрос , который нужно поднимать. Да вот только некому
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  Тамерлан 18.06.2018 в 13:24:29   # 681697
за сезон хотят деньги отбить
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  Pole13 18.06.2018 в 13:32:01   # 681701
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
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  MишаМашкевич 18.06.2018 в 14:04:52   # 681708
Цитата: Pole13 от 18.06.2018 13:32:01
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
с семьёй в баню сходить сомнительное удовольствие. Да и нету наверное таких бань семейных в которые простигосподи не водят
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  Nightwalker 18.06.2018 в 14:07:25   # 681710
Нафиг этот аквапарк..речка самое то )) На Аксушке можно бесплатно покупаться, тем более проточная вода..набрал с собой продуктов, напитков и отдыхай независимо
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  Pole13 18.06.2018 в 14:09:13   # 681711
Цитата: MишаМашкевич от 18.06.2018 14:04:52
Цитата: Pole13 от 18.06.2018 13:32:01
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.
с семьёй в баню сходить сомнительное удовольствие. Да и нету наверное таких бань семейных в которые простигосподи не водят

Мишка, если ты не знаешь про что то, это не значит что этого нет
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  GoodZone 18.06.2018 в 14:12:21   # 681712
Цитата: Pole13 от 18.06.2018 13:32:01
Титусяне не обижайтесь, но иногда высокая цена своеобразный фейсконтроль. Как пример-бани, семьями в самые дешевые не ходят.


А я то думаю - почему у нас коммерциализация образования, медицины целенаправленно проводятся, а это просто "своеобразный фейсконтроль"... Деньги есть учись-лечись, денег нет - "сдохни бедный тупой ублюдок"? Ну не правильно это... есть обстоятельства, не зависящие от данного конкретного человека...
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  Лялька 18.06.2018 в 14:27:43   # 681715
Товарищи,те кто говорит, что это дорого.... Скажу вам так: есть куча мест на разные карманы....В чем проблема? Я эти аквапарки вообще в принципе не жалую, а этот тем более... так как в какой-то мере, он нарушил наш привычный жизненный уклад.Живу в невероятной от него близости... И пока он строился и шума и пыли и отсутствие свободных стояночных мест честно говоря достало...Далее: так как центрее пока некуда, да и гостиница не дешманская.... как вы хотели? Чтобы вход и услуги стоили дешевле сайрама? Схожу на днях выгуляюсь, пока чисто и ново и фсёёёё....Как то агитировали меня сходить в Дельфин...Ну, пошла...лежу загораю... Тут мужик выныривает и так смачно начинает сморкаться...и вот эта полметровая сопля плывет в сторону детей....Это я к тому, что за те деньги, что отдам за вход в новый аквапарк, больше шансов не встретить подобное...В общем, я всё!
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  Zoggyla 18.06.2018 в 14:48:33   # 681716
4000 за удовольствие подцепить какую-нить заразу. А если еще чуток добавишь, то в качестве бонуса и отравление.
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  Проданко 18.06.2018 в 15:39:40   # 681721
Дороговато за вход. Это мне чтоб семьёй пойти в выходные 15 косарей за вход надо выложить плюс там пожрать да выпить!предпочитаю эдем в 11 недорого и народу мало всегда
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  Проданко 18.06.2018 в 15:42:01   # 681722
А так в Ташкент лучше ехать!! Может кто был там уже этим летом, расскажите че да как там .хочу в июле рвануть туда
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