Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте началась реставрация легендарного ресторана «АРАЛ»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Июня 2018 в 17:49:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 18.06.2018 в 17:59:01   # 681743
поощрить (1) | покарать
  Лысый 18.06.2018 в 21:33:46   # 681783
По моему один из самых унылых кабаков советского Чимкента. Самое то место для ханыг в печали.

поощрить | покарать
  КЕДЫ 18.06.2018 в 22:01:17   # 681785
что то я не вкурю никак. это не кинотеатр Штурм?
поощрить | покарать
  КЕДЫ 18.06.2018 в 22:01:52   # 681786
Лысый Братан ты все знаешь, поясни пожалуйста.
поощрить | покарать
  Лысый 18.06.2018 в 22:24:13   # 681788
Цитата: КЕДЫ от 18.06.2018 22:01:17
что то я не вкурю никак. это не кинотеатр Штурм?

Цитата: КЕДЫ от 18.06.2018 22:01:52
Лысый Братан ты все знаешь, поясни пожалуйста.


Мэйби, х.з. Но остановка в старом городе рядом с Аралом называлась Штурм. Единственный профит, это павильон "жЫвая рИба" по соседству с Аралом прям на качкарке. Ну и еще бомжеватого вида точильщик ножей и ножниц у входа в кабак.
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 18.06.2018 в 22:57:13   # 681793
Картина маслом. А еще на этом месте в 1993 году пизды дыли певцу Ю.Лоза. И чуть не утопили около магазина живая рыба.
поощрить | покарать
  КЕДЫ 18.06.2018 в 23:05:42   # 681794
Это был кинотеатр. 100 процентов.
поощрить | покарать
  Moro 19.06.2018 в 01:10:08   # 681802
В 1974 году был с отцом в этом ресторане, после похода в магазин «Детский мир». Хоть и был щеглом официантка мне понравилась...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь