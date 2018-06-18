В Шымкенте началась реставрация легендарного ресторана «АРАЛ»

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danilov 18 Июня 2018 в 17:49:22
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Цитата: КЕДЫ от 18.06.2018 22:01:17
что то я не вкурю никак. это не кинотеатр Штурм?
что то я не вкурю никак. это не кинотеатр Штурм?
Цитата: КЕДЫ от 18.06.2018 22:01:52
Лысый Братан ты все знаешь, поясни пожалуйста.
Лысый Братан ты все знаешь, поясни пожалуйста.
Мэйби, х.з. Но остановка в старом городе рядом с Аралом называлась Штурм. Единственный профит, это павильон "жЫвая рИба" по соседству с Аралом прям на качкарке. Ну и еще бомжеватого вида точильщик ножей и ножниц у входа в кабак.