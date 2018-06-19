Шымкент стал городом республиканского значения: Назарбаев подписал указ. Новая Туркестанская область

То-то сейчас проезжали. На дворе двенадцатый час ночи, они деревья опиливают в районе Технологического. Ещё поговорили, что дебилы конченные, на улице ночь, а у них бензопила. Оказывается, высокого гостя ждут. Вдруг он лишнюю ветку увидит.