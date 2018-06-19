Шымкент стал городом республиканского значения: Назарбаев подписал указ. Новая Туркестанская область

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332-712 19 Июня 2018 в 19:41:25
В Акорде состоялось публичное подписание указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии публичного подписания указа, отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.
«В соответствии с пунктом 1 статьи 3 закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» подписываемый сегодня мной указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", — сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.
«Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центральноазиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал», — подчеркнул Глава государства.
«Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона», — заявил Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана выразил уверенность, что обретение Шымкентом республиканского статуса будет способствовать его дальнейшему успешному продвижению и откроет перед городом новые уникальные перспективы.
«Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона», — заявил Нурсултан Назарбаев.
В завершение церемонии подписания Глава государства дал конкретные поручения Администрации Президента, правительству и акимату области по качественной и оперативной реализации указа и обеспечению бесперебойной и эффективной деятельности местных государственных органов и организаций. Как уточняется в указе Президента, Шымкент стал городом республиканского значения.
Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из города Шымкента в город Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.
источник: Tengrinews
Город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), Шымкент - городом республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
19 июня Президент Казахстана подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". Нурсултан Назарбаев отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.
"Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", - сказал Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.
Как уточняется в указе Президента, Шымкент стал городом республиканского значения. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: r00t от 19.06.2018 21:22:11
А чем старое название области не устроило? Алматинскую область в Талдыкурганскую не переименовывали же.
А чем старое название области не устроило? Алматинскую область в Талдыкурганскую не переименовывали же.
За то Талды-Курганскую область переименовали в Алматинскую
Цитата: r00t от 19.06.2018 21:22:11
А чем старое название области не устроило? Алматинскую область в Талдыкурганскую не переименовывали же.
А чем старое название области не устроило? Алматинскую область в Талдыкурганскую не переименовывали же.
Если не будет переименования, то не будет распила бюджета. Они не могут упустить эту возможность.
Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.
Что теперь с доками будет ?
Цитата: Рамзес от 19.06.2018 22:58:04
Quote:
Что теперь с доками будет ?
Quote:
Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.
Что теперь с доками будет ?
Все останется, кроме денег! Их они поделят капитально!
Цитата: Софруджу от 19.06.2018 23:20:06
То-то сейчас проезжали. На дворе двенадцатый час ночи, они деревья опиливают в районе Технологического. Ещё поговорили, что дебилы конченные, на улице ночь, а у них бензопила. Оказывается, высокого гостя ждут. Вдруг он лишнюю ветку увидит.
То-то сейчас проезжали. На дворе двенадцатый час ночи, они деревья опиливают в районе Технологического. Ещё поговорили, что дебилы конченные, на улице ночь, а у них бензопила. Оказывается, высокого гостя ждут. Вдруг он лишнюю ветку увидит.
Что там пилить уже,и так как пальмы.
Молоденькие росточки, которые выросли на месте спилов. Вот главное, чего нельзя показать премьер-министру, это, оказывается, отросшие росточки на деревьях. В середине ночи взялись пилить. Остальные проблемы решены. Генетическая ненависть к любой зелени, доходящая до полного абсурда
Молоденькие росточки, которые выросли на месте спилов. Вот главное, чего нельзя показать премьер-министру, это, оказывается, отросшие росточки на деревьях.
А есть же еще хлебные и колбасные деревья,в детстве читал.А еще Буратино и Чиполино помню - хорошие добрые книжки были.