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Шымкент
Шымкент стал городом республиканского значения: Назарбаев подписал указ. Новая Туркестанская область
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332-712 19 Июня 2018 в 19:41:25
Шымкент стал городом республиканского значения: Назарбаев подписал указ

В Акорде состоялось публичное подписание указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии публичного подписания указа, отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 3 закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» подписываемый сегодня мной указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

«Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центральноазиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал», — подчеркнул Глава государства.

«Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона», — заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана выразил уверенность, что обретение Шымкентом республиканского статуса будет способствовать его дальнейшему успешному продвижению и откроет перед городом новые уникальные перспективы.

«Этот шаг придаст устойчивый импульс сбалансированному социально-экономическому развитию города и последовательному повышению качества жизни жителей всего региона», — заявил Нурсултан Назарбаев.

В завершение церемонии подписания Глава государства дал конкретные поручения Администрации Президента, правительству и акимату области по качественной и оперативной реализации указа и обеспечению бесперебойной и эффективной деятельности местных государственных органов и организаций. Как уточняется в указе Президента, Шымкент стал городом республиканского значения.

Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из города Шымкента в город Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.

источник: Tengrinews

Город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), Шымкент - городом республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

19 июня Президент Казахстана подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". Нурсултан Назарбаев отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

"Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

Как уточняется в указе Президента, Шымкент стал городом республиканского значения. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  r00t 19.06.2018 в 21:22:11   # 681965
А чем старое название области не устроило? Алматинскую область в Талдыкурганскую не переименовывали же.
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  Лысый 19.06.2018 в 22:19:38   # 681971
ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!!!
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  Пермяк 19.06.2018 в 22:21:35   # 681972
Цитата: r00t от 19.06.2018 21:22:11
А чем старое название области не устроило? Алматинскую область в Талдыкурганскую не переименовывали же.

За то Талды-Курганскую область переименовали в Алматинскую
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  Dior 19.06.2018 в 22:25:34   # 681973
Цитата: r00t от 19.06.2018 21:22:11
А чем старое название области не устроило? Алматинскую область в Талдыкурганскую не переименовывали же.

Если не будет переименования, то не будет распила бюджета. Они не могут упустить эту возможность.
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  Dragon 19.06.2018 в 22:30:54   # 681974
Утром в 10часов 20го июня прилетает премьер министр в город. Дорожники моют дорогу, рисуют полосу в районе аэропорта. А вот в Туркестан наверное полетить вертолетом Там же своего аэропорта нету! А если на машине поедет - вообще супер! Увидит своими глазами дорогу, мост нового областного центра!
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  Рамзес 19.06.2018 в 22:58:04   # 681976
Quote:
Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.

Что теперь с доками будет ?
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  Dragon 19.06.2018 в 23:07:54   # 681977
Цитата: Рамзес от 19.06.2018 22:58:04
Quote:
Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.

Что теперь с доками будет ?


Все останется, кроме денег! Их они поделят капитально!
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  Софруджу 19.06.2018 в 23:10:03   # 681978
Дурдом!
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  Софруджу 19.06.2018 в 23:20:06   # 681979
То-то сейчас проезжали. На дворе двенадцатый час ночи, они деревья опиливают в районе Технологического. Ещё поговорили, что дебилы конченные, на улице ночь, а у них бензопила. Оказывается, высокого гостя ждут. Вдруг он лишнюю ветку увидит.
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  Рамзес 19.06.2018 в 23:26:13   # 681980
Цитата: Софруджу от 19.06.2018 23:20:06
То-то сейчас проезжали. На дворе двенадцатый час ночи, они деревья опиливают в районе Технологического. Ещё поговорили, что дебилы конченные, на улице ночь, а у них бензопила. Оказывается, высокого гостя ждут. Вдруг он лишнюю ветку увидит.

Что там пилить уже,и так как пальмы.
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  Софруджу 19.06.2018 в 23:32:30   # 681981
Рамзес 19.06.2018 в 23:26:13 # 681980
Молоденькие росточки, которые выросли на месте спилов. Вот главное, чего нельзя показать премьер-министру, это, оказывается, отросшие росточки на деревьях. В середине ночи взялись пилить. Остальные проблемы решены. Генетическая ненависть к любой зелени, доходящая до полного абсурда
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  Рамзес 19.06.2018 в 23:45:08   # 681983
Quote:
Молоденькие росточки, которые выросли на месте спилов. Вот главное, чего нельзя показать премьер-министру, это, оказывается, отросшие росточки на деревьях.

А есть же еще хлебные и колбасные деревья,в детстве читал.А еще Буратино и Чиполино помню - хорошие добрые книжки были.
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