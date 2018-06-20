В Шымкентском зоопарке пропал сейф с деньгами

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danilov 20 Июня 2018 в 17:17:13
Как прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере».
Для раскрытия преступления в Аль-Фарабийском ОП УВД Шымкента создана специальная группа, в которую вошли лучшие оперативники.
https://otyrar.kz/2018/06/v-shymkente-iz-zooparka-propal-sejf-s-dengami/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 20.06.2018 в 17:23:39 # 682059
Деньги в сейфе держал.
Неспроста это.
едридмадрид 20.06.2018 в 17:33:23 # 682066
если личные - то нахер их на работе деражть ,
а если общественные - то зачем такая крупная сумма наличкой (дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере»)для зоопарка ?
не удивлюсь если этот сейф с деньгами охраняли львы или волки , ну или другие хищники
Цитата: едридмадрид от 20.06.2018 17:33:23на сохранении деньжата были.
а деньги были личные или общественные ,
если личные - то нахер их на работе деражть ,
а если общественные - то зачем такая крупная сумма наличкой (дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере»)для зоопарка ?
не удивлюсь если этот сейф с деньгами охраняли львы или волки , ну или другие хищники
а деньги были личные или общественные ,
если личные - то нахер их на работе деражть ,
а если общественные - то зачем такая крупная сумма наличкой (дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере»)для зоопарка ?
не удивлюсь если этот сейф с деньгами охраняли львы или волки , ну или другие хищники
А ведь могут и такое
Цитата: Софруджу от 20.06.2018 17:37:39
Вот как раз если бы охраняли львы или волки, то хрен бы украли
Вот как раз если бы охраняли львы или волки, то хрен бы украли
За такие деньги ещё бы и животные пострадали.
Их бы усыпили или отравили.