В Шымкентском зоопарке пропал сейф с деньгами

а деньги были личные или общественные ,если личные - то нахер их на работе деражть ,а если общественные - то зачем такая крупная сумма наличкой (дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере»)для зоопарка ?не удивлюсь если этот сейф с деньгами охраняли львы или волки , ну или другие хищники