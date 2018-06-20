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Шымкент
В Шымкентском зоопарке пропал сейф с деньгами
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danilov 20 Июня 2018 в 17:17:13
Ночью в Шымкентский зоопарк пробрались воры, из административного корпуса они унесли сейф с деньгами.
Как прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере».
Для раскрытия преступления в Аль-Фарабийском ОП УВД Шымкента создана специальная группа, в которую вошли лучшие оперативники.

https://otyrar.kz/2018/06/v-shymkente-iz-zooparka-propal-sejf-s-dengami/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дядя Нурик 20.06.2018 в 17:23:39   # 682059
Как цены подняли, так сразу сейф и украли! Совпадение? Господин Бухарбаев, деньги надо хранить в банке, а не в сейфе. Где охранник? Где сигнализация? Особо крупный размер это сколько? Камеры есть? Лучших оперативников только для таких дел держите???
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  Маке0912 20.06.2018 в 17:27:42   # 682062
Вроде депутат. Образованный умный.
Деньги в сейфе держал.
Неспроста это.
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  Zoggyla 20.06.2018 в 17:32:01   # 682065
Бедные животные. Работники зоопарка тоже бедные.
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  едридмадрид 20.06.2018 в 17:33:23   # 682066
а деньги были личные или общественные ,

если личные - то нахер их на работе деражть ,
а если общественные - то зачем такая крупная сумма наличкой (дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере»)для зоопарка ?

не удивлюсь если этот сейф с деньгами охраняли львы или волки , ну или другие хищники
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  Zoggyla 20.06.2018 в 17:34:31   # 682067
Цитата: едридмадрид от 20.06.2018 17:33:23
а деньги были личные или общественные ,

если личные - то нахер их на работе деражть ,
а если общественные - то зачем такая крупная сумма наличкой (дело по статье УК РК «Кража в особо крупном размере»)для зоопарка ?

не удивлюсь если этот сейф с деньгами охраняли львы или волки , ну или другие хищники
на сохранении деньжата были.
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  Софруджу 20.06.2018 в 17:37:39   # 682070
Вот как раз если бы охраняли львы или волки, то хрен бы украли
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  roden 20.06.2018 в 17:58:07   # 682078
Там лошади, деньги теряются, директор с деньгами скоро потеряется - лишь бы весь зоопарк не ПРОПАЛ...

А ведь могут и такое
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  Старик60 20.06.2018 в 18:02:39   # 682080
Цитата: Софруджу от 20.06.2018 17:37:39
Вот как раз если бы охраняли львы или волки, то хрен бы украли

За такие деньги ещё бы и животные пострадали.
Их бы усыпили или отравили.
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  гримм 20.06.2018 в 18:06:50   # 682081
это чё за сейф такой, его что под мышку и утищили, помница я другу сейф подарил, так он 6человек нанял чтобы они погрузили в газель, ну вообщем ему тоже пришлось помогать и водителю газели, 8человек еле еле заталкали!
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