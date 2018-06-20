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Шымкент
Габидулла Абдрахимов снова стал акимом Шымкента
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Viktor11 20 Июня 2018 в 18:27:43
"Указом Главы государства Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен акимом города Шымкент", - говорится в сообщении пресс-службы Акорды в Twitter.





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  Пришелец 20.06.2018 в 20:04:38   # 682095
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  Маке0912 20.06.2018 в 20:05:17   # 682096
Только недавно писал.
С ним было интереснее.
Теперь делай до конца из Шымкента - Ласвегас.
Добро пожаловать скиталец ты наш.
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  шымкентский 20.06.2018 в 20:12:26   # 682097
Хорошо, что вернулся!
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует
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  СССР 20.06.2018 в 20:21:55   # 682100
Цитата: шымкентский от 20.06.2018 20:12:26
Хорошо, что вернулся!
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует

У него было достаточно времени чтобы реализовать, только болтал да в СМИ себя раскручивал. Плохому танцору всегда что то мешает.

Вот конкретно, что Габидулла сделал для города? Проблему с транспортом решил? Нет! Зато сколько шума на все СНГ наделал
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  старик 20.06.2018 в 20:24:30   # 682102
А где в голосовании графа "по фигу"?
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  едридмадрид 20.06.2018 в 20:28:03   # 682104
Цитата: СССР от 20.06.2018 20:21:55
Цитата: шымкентский от 20.06.2018 20:12:26
Хорошо, что вернулся!
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует

У него было достаточно времени чтобы реализовать, только болтал да в СМИ себя раскручивал. Вот конкретно, что Габидулла сделал для города? Проблему с транспортом решил? Нет! Зато сколько шума на все СНГ сдклал


эй КОРОЛЬ КОПИПОСТОВ , это гдеж бывший -новый Аким , столько шума на ВСЁ СНГ сделал ?,

факты давай ( я часто встречаюсь со своими коллегами ) и вообще мало( вообще можно сказать не знают) кто знает про нашего Акима ,

но зато мои гости и коллеги с удовольствием говорят - как изменился за последнии 10 лет мой город Шымкент

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  едридмадрид 20.06.2018 в 20:29:01   # 682105
Цитата: старик от 20.06.2018 20:24:30
А где в голосовании графа "по фигу"?


старик - мимо проходим если тема не в тему , нефиг тут своим присутствием воздух портить
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  Directrix 20.06.2018 в 20:53:17   # 682109
А мне он запомнился кривой тратуарной плиткой, непонятными велодорожками (на брусчатке с намалеванными велосипедами, где всю ходовку оставишь т.е. явным распилом), своим бла-бла-бла по поводу общественного транспорта, своим бла-бла-бла по поводу надземного пешеходного перехода в 18мкрн., ну и фотографиями на велосипеде да в автобусе. Больше вспомнить ничего не могу.
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  Absolute 20.06.2018 в 21:01:17   # 682111
Цитата: Directrix от 20.06.2018 20:53:17
А мне он запомнился кривой тратуарной плиткой, непонятными велодорожками (на брусчатке с намалеванными велосипедами, где всю ходовку оставишь т.е. явным распилом), своим бла-бла-бла по поводу общественного транспорта, своим бла-бла-бла по поводу надземного пешеходного перехода в 18мкрн., ну и фотографиями на велосипеде да в автобусе. Больше вспомнить ничего не могу.

Своим бла-бла-бла он делает больше чем остальные предыдущие, конечно до успехов Шукеева еще мало, но думаю что он и его переплюнет. Тут самый простой и важный фактор его назначения, он молодой и успел заработать себе позитивную популярность в народе. Будем посмотреть и подождать, время его рассудит
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  КЕДЫ 20.06.2018 в 21:01:17   # 682112
Какой же он красивый...
Аж сердце замирает
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  шымкентский 20.06.2018 в 21:06:50   # 682120
Он молод, активен и идет на контакт с шымкентцами, чиновник,которого видно, мне гораздо более приятен, мое мнение
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  Directrix 20.06.2018 в 21:14:00   # 682124
Absolute 20.06.2018 в 21:01:17 # 682111
Своим бла-бла-бла он делает больше чем остальные предыдущие, тут трудно поспорить так бла-бла-бла делать - уметь надо
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  Джимбо 20.06.2018 в 21:35:13   # 682135
А что он сделал в прошлый раз? Мне просто интересно почему все так за него?
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  MишаМашкевич 20.06.2018 в 21:37:50   # 682137
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  КЕДЫ 20.06.2018 в 21:44:37   # 682139
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  Zoggyla 20.06.2018 в 22:02:50   # 682143
Цитата: Джимбо от 20.06.2018 21:35:13
А что он сделал в прошлый раз? Мне просто интересно почему все так за него?
харизма
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  iUDA 20.06.2018 в 22:09:53   # 682144
Он наверное единственный, кто чиновников на общественный транспорт пересадил... Не на долго, не эффективно, ничего не изменилось, но... До него никто этого не делал. Посмотрим, время покажет. Но однозначно с ним было интереснее.
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  КЕДЫ 20.06.2018 в 22:37:59   # 682145
Он это лучшее, что было со мной
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  Проданко 20.06.2018 в 22:56:12   # 682149
Такой счастливый что к кормушке вернулся
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  Dragon 20.06.2018 в 23:02:20   # 682151
Цитата: старик от 20.06.2018 20:24:30
А где в голосовании графа "по фигу"?


Третий вариант само собой должен быть:
У нас не спрашивают!

Не зря сегодня была тема о выборах местных акимов!
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