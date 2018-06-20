Габидулла Абдрахимов снова стал акимом Шымкента

Цитата: шымкентский от

Хорошо, что вернулся!

Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует Хорошо, что вернулся!Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует

У него было достаточно времени чтобы реализовать, только болтал да в СМИ себя раскручивал. Вот конкретно, что Габидулла сделал для города? Проблему с транспортом решил? Нет! Зато сколько шума на все СНГ сдклал