Габидулла Абдрахимов снова стал акимом Шымкента

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Viktor11 20 Июня 2018 в 18:27:43
Поддерживаете ли вы возвращение?
Комментарии, по рейтингу, по дате
С ним было интереснее.
Теперь делай до конца из Шымкента - Ласвегас.
Добро пожаловать скиталец ты наш.
шымкентский 20.06.2018 в 20:12:26 # 682097
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует
Цитата: шымкентский от 20.06.2018 20:12:26
Хорошо, что вернулся!
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует
Хорошо, что вернулся!
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует
У него было достаточно времени чтобы реализовать, только болтал да в СМИ себя раскручивал. Плохому танцору всегда что то мешает.
Вот конкретно, что Габидулла сделал для города? Проблему с транспортом решил? Нет! Зато сколько шума на все СНГ наделал
едридмадрид 20.06.2018 в 20:28:03 # 682104
Цитата: СССР от 20.06.2018 20:21:55
У него было достаточно времени чтобы реализовать, только болтал да в СМИ себя раскручивал. Вот конкретно, что Габидулла сделал для города? Проблему с транспортом решил? Нет! Зато сколько шума на все СНГ сдклал
Цитата: шымкентский от 20.06.2018 20:12:26
Хорошо, что вернулся!
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует
Хорошо, что вернулся!
Планов много у него было, да видать областнойпо рукам бил, надеемся теперь реализует
У него было достаточно времени чтобы реализовать, только болтал да в СМИ себя раскручивал. Вот конкретно, что Габидулла сделал для города? Проблему с транспортом решил? Нет! Зато сколько шума на все СНГ сдклал
эй КОРОЛЬ КОПИПОСТОВ , это гдеж бывший -новый Аким , столько шума на ВСЁ СНГ сделал ?,
факты давай ( я часто встречаюсь со своими коллегами ) и вообще мало( вообще можно сказать не знают) кто знает про нашего Акима ,
но зато мои гости и коллеги с удовольствием говорят - как изменился за последнии 10 лет мой город Шымкент
едридмадрид 20.06.2018 в 20:29:01 # 682105
Цитата: старик от 20.06.2018 20:24:30
А где в голосовании графа "по фигу"?
А где в голосовании графа "по фигу"?
старик - мимо проходим если тема не в тему , нефиг тут своим присутствием воздух портить
Цитата: Directrix от 20.06.2018 20:53:17
А мне он запомнился кривой тратуарной плиткой, непонятными велодорожками (на брусчатке с намалеванными велосипедами, где всю ходовку оставишь т.е. явным распилом), своим бла-бла-бла по поводу общественного транспорта, своим бла-бла-бла по поводу надземного пешеходного перехода в 18мкрн., ну и фотографиями на велосипеде да в автобусе. Больше вспомнить ничего не могу.
А мне он запомнился кривой тратуарной плиткой, непонятными велодорожками (на брусчатке с намалеванными велосипедами, где всю ходовку оставишь т.е. явным распилом), своим бла-бла-бла по поводу общественного транспорта, своим бла-бла-бла по поводу надземного пешеходного перехода в 18мкрн., ну и фотографиями на велосипеде да в автобусе. Больше вспомнить ничего не могу.
Своим бла-бла-бла он делает больше чем остальные предыдущие, конечно до успехов Шукеева еще мало, но думаю что он и его переплюнет. Тут самый простой и важный фактор его назначения, он молодой и успел заработать себе позитивную популярность в народе. Будем посмотреть и подождать, время его рассудит
Аж сердце замирает
шымкентский 20.06.2018 в 21:06:50 # 682120
Своим бла-бла-бла он делает больше чем остальные предыдущие, тут трудно поспорить так бла-бла-бла делать - уметь надо
MишаМашкевич 20.06.2018 в 21:37:50 # 682137
Цитата: КЕДЫ от 20.06.2018 21:01:17
Какой же он красивый...
Аж сердце замирает
Какой же он красивый...
Аж сердце замирает
ЭТО
Цитата: MишаМашкевич от 20.06.2018 21:37:50
ЭТО
Цитата: КЕДЫ от 20.06.2018 21:01:17
Какой же он красивый...
Аж сердце замирает
Какой же он красивый...
Аж сердце замирает
ЭТО
Цитата: Джимбо от 20.06.2018 21:35:13харизма
А что он сделал в прошлый раз? Мне просто интересно почему все так за него?
А что он сделал в прошлый раз? Мне просто интересно почему все так за него?
Цитата: старик от 20.06.2018 20:24:30
А где в голосовании графа "по фигу"?
А где в голосовании графа "по фигу"?
Третий вариант само собой должен быть:
У нас не спрашивают!
Не зря сегодня была тема о выборах местных акимов!