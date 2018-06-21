Бюджет Шымкента вырастет до 183 миллиардов тенге

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Июня 2018 в 19:15:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 21.06.2018 в 19:55:34 # 682290
KapitanNemo 21.06.2018 в 20:21:32 # 682299
У Астаны 600 млрд.
Особенности менталитета
Дядя Нурик 21.06.2018 в 21:39:32 # 682318
Даже если не хочешь копаться в этом дерьме, иногда нужно просто заставить себя написать какой нибудь запрос, жалобу,поднять тему, даже просто написать коммент- и возможно, что то изменится, продвинется на шаг вперед что то тормозящее, кто то испугается попутать свой карман с государственным, кто то начнет работать и перестанет протирать штаны. Один за всех, все за одного! Не надо проходить мимо чужой проблемы, возможно, завтра тебе тоже понадобится помощь общества.