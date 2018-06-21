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Шымкент
Бюджет Шымкента вырастет до 183 миллиардов тенге
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danilov 21 Июня 2018 в 19:15:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Проданко 21.06.2018 в 19:27:30   # 682276
Это все позволит набить карманы всех чинушей, а потом бюджета нет,нужны дотации
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  alpha_portal 21.06.2018 в 19:55:34   # 682290
Вместе с бюджетом вырастут и виллы чинушей)))
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  KapitanNemo 21.06.2018 в 20:21:32   # 682299
Сейчас у нас 110 млрд. кажется.
У Астаны 600 млрд.
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  Skype 21.06.2018 в 20:23:02   # 682300
Так уже и набивают, дороги узкие как в кишлаке, воды горячей в городе где миллион жителей нет, говорят не рентабельно, турбина пашет горячую воду в градирню сбрасывают и не рентабельно. Нету тут хозяина города, так пришли урвали и ушли, даже и не живут в Шыме после ухода с должности.

Особенности менталитета
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  Дядя Нурик 21.06.2018 в 21:39:32   # 682318
Всё зависит от нашей активности и политизированности.
Даже если не хочешь копаться в этом дерьме, иногда нужно просто заставить себя написать какой нибудь запрос, жалобу,поднять тему, даже просто написать коммент- и возможно, что то изменится, продвинется на шаг вперед что то тормозящее, кто то испугается попутать свой карман с государственным, кто то начнет работать и перестанет протирать штаны. Один за всех, все за одного! Не надо проходить мимо чужой проблемы, возможно, завтра тебе тоже понадобится помощь общества.
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