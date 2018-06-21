Что будет с ценами на жильё в Шымкенте и Туркестане

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danilov 21 Июня 2018 в 23:49:08
— В последние годы рынок жилья в Шымкенте развивался по схеме, характерной для всех населённых пунктов республики: в 2015 году случился неоправданно резкий прирост, вызванный девальвацией, затем был длительный период адаптации и снижения стоимости под влиянием дедолларизации. Далее, в 2017 году, индексы цен на жильё в тенге вернулись на докризисный уровень. С тех пор заметной динамики здесь не наблюдалось. В мае 2018 года один квадратный метр стоил порядка 197.5 тысячи тенге. Средний показатель за три недели июня составил 199.6 тысячи тенге за квадратный метр. В целом эти значения соответствуют аналогичному периоду прошлого года. В ближайшее время серьёзных изменений, в том числе вызванных сменой статуса города, не ожидается. Коррекция может произойти лишь в том случае, если новый вектор развития региона будет связан с масштабными градостроительными перспективами, открытием множества новых рабочих мест, и это весомо отразится на спросе и уровне жизни населения. Впрочем, рост благосостояния в регионе и развитие рынка не обязательно будут связаны со статусом. Однозначно говорить о том, что это случится скоро, не представляется возможным. Следует учитывать и то, что значительная часть рынка представлена частными домами, и, соответственно, формирование цен в этом сегменте происходит специфически, в зависимости от характеристики построек и самого участка, — разъяснила ситуацию аналитик krisha.kz Алина Буравцева.
О том, почему не стоит ждать роста цен на жильё в Шымкенте и насколько они вырастут в Туркестане, krisha.kz рассказали и казахстанские экономисты.
Денис Кривошеев
экономический обозреватель
— По Шымкенту сложно предсказать, как поведёт себя недвижимость. Думаю, что никаких новелл в данном случае ждать не стоит. Возможно, на радостях будет всплеск стоимости, но он, скорее, не удержится. Я не ожидаю миграции и повышения цен на жильё в Шымкенте. Это, как и общее улучшение жизни населения, произойдёт в Туркестане.
Повышение статуса города до уровня областного центра приведёт туда новые деньги. Будет вкладываться больше государственных денег в новые программы в рамках развития Туркестана как туристического, так и административного центра. Эти две параллельные программы помогут развить город. Что касается цен на жильё, то в среднесрочной перспективе они вырастут. Думаю, их уже начали поднимать из-за первых слухов о перемене статуса. Конечно, в два раза они не вырастут, но это будет нечто среднее между ценами на жильё в Петропавловске, Костанае и Караганде.
Алмас Чукин
экономист
— Ничего нового на рынке жилья Шымкента не произойдёт. Плюсы выравняются с минусами. Среди минусов — отток спроса и населения, потому что часть областных чиновников переедет в Туркестан, в связи с чем жильё в Шымкенте будет освобождаться. А с другой стороны, городу будет проще развиваться, когда он станет самостоятельным. Так что в общем и целом ситуация с ценами будет по нулям. Но и снижения ожидать не приходится, поскольку уже бывшая ЮКО — одна из лидеров демографического роста.
При этом он отметил, что новый статус может и не привлечь инвесторов в строительство жилья в Шымкенте:
— За последние пять лет в Шымкенте наиболее всего выросло количество точек тойханы. Лет пять назад их там было немного, а сегодня уже на каждой улице по несколько. Они строятся повышенными темпами. Это пример того, что, когда появляется платёжеспособный спрос, предложение может быть различным. Ведь никто не звал инвесторов для этого, они пришли сами и нашли деньги на строительство.
Риелторы Шымкента также объяснили, почему не стоит ожидать скачка цен.
— Никаких изменений цен на рынке жилья в ближайшие три года не будет из-за низкой платёжеспособности населения. Сам по себе новый статус ничего не меняет. Если зарплаты увеличатся, то тогда, возможно, и жильё подорожает. Сейчас же имеем такую картину: население быстро растёт, желающих купить недвижимость много, но денег у людей на неё не хватает, — отметил директор шымкентского АН «Золотой ключ» Джавлан Кадырбеков.
Отметим, на днях президент РК подписал указ, меняющий административно-территориальное устройство Южного Казахстана. Согласно документу, Шымкенту присвоен статус города республиканского значения. Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую. Соответственно, административный центр ЮКО из Шымкента перенесён в Туркестан.
https://m.krisha.kz/content/news/2018/chto-budet-s-cenami-na-zhil-yo-v-shymkente-i-turkestane
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