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Шымкент
В Шымкенте будут госномера 17-го региона
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danilov 22 Июня 2018 в 16:21:48
Приказ о внесении изменений в Правила регистрации транспортных средств отправлен на согласование.

Чёртова дюжина, или 13-й номер, по-прежнему сохранится за бывшей Южно-Казахстанской областью, а город Шымкент обзаведётся своим «личным» цифровым кодом — 17.

«Соответствующий приказ о внесении изменений в Правила регистрации транспортных средств уже отправлен на согласование в Минюст», сообщили kolesa.kz в пресс-службе КАП МВД РК, добавив, что говорить, когда именно появятся новые номерные знаки для Шымкента, пока рано. Но посмотреть, как будут выглядеть новые цифры, уже можно — фотошоп нам в этом помог. 🙂

Указ об образовании Туркестанской области вместо Южно-Казахстанской и отнесении Шымкента к категории города республиканского значения президент РК подписал 19 июня 2018 года. Согласно документу, все законодательные акты Республики Казахстан должны быть приведены в соответствие с указом до 1 сентября. Надо полагать, до этого времени должен решиться вопрос и с изготовлением автомобильных госномеров с новым кодом.

https://kolesa.kz/content/news/v-shymkente-budut-gosnomera-17-go-regiona/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 22.06.2018 в 16:32:54   # 682457
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
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  acid 22.06.2018 в 17:09:55   # 682463
Цитата: Manitu от 22.06.2018 16:32:54
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.

Не шиздите ЧМО никогда не было
было к примуру а0916ЧМ или е0916ЧМ
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  silver 22.06.2018 в 17:15:55   # 682465
Цитата: Manitu от 22.06.2018 16:32:54
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
У нас МОСКВИЧ был ЮКО :-
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  Рамзес 22.06.2018 в 17:18:52   # 682466
Цитата: acid от 22.06.2018 17:09:55
Цитата: Manitu от 22.06.2018 16:32:54
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.

Не шиздите ЧМО никогда не было
было к примуру а0916ЧМ или е0916ЧМ

Quote:
С белой серией ЧМО было очень забавно - когда кончалась серия ЧМН, весь город напряженно ждал, что же будет дальше. Предполагали, что будет ЧМП. Но эту серию тоже пропустили, и пошли ЧМР. Серия ЧМА была с перевесами (как, вероятно, везде) и кодированием номеров:ЧМА 00-хх ЧМА 10-хх и ЧМА 20-хх - обком и горком партии, облисполком и горисполком (не помню, кто в каком порядке, по-моему исполкомы были 00, обком 10, горком 20). Прокурор ездил на ЧМА 04-00.

Точно.
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  MишаМашкевич 22.06.2018 в 17:32:24   # 682470
Нормальный номер 13.
Я ваще не понимаю ажиотажа. Чем сложнее номер,тем проще его забыть.
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  Pole13 22.06.2018 в 18:12:54   # 682474
Я ржу над теми кто отдал полляма на номер с регионом 13.
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  Дядя Нурик 22.06.2018 в 18:51:33   # 682481
Что то на ватсапе уже много фото с новыми номерами с регионом 17. Неужто всё фотошопы? А лица на фото довольные))
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  Fotinij 22.06.2018 в 19:17:07   # 682483
Надеюсь нас не заставят в добровольнопринудительном порядке менять номера.
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  alpha_portal 22.06.2018 в 19:20:56   # 682484
Блин че за СМИ... На пальцах объясните кто нибудь:Что было - что стало
ЮКО теперь не будет? Я не доганяю блин. Теперь мы все живем в Туркестанской области? Чтт за СМИ?!!!
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  332-712 22.06.2018 в 19:32:56   # 682486
Quote:
Но посмотреть, как будут выглядеть новые цифры, уже можно — фотошоп нам в этом помог. 🙂


не вижу...

я до сих пор езжу с "Х".
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  ss720 22.06.2018 в 19:49:20   # 682487
Цитата: alpha_portal от 22.06.2018 19:20:56
Блин че за СМИ... На пальцах объясните кто нибудь:Что было - что стало
ЮКО теперь не будет? Я не доганяю блин. Теперь мы все живем в Туркестанской области? Чтт за СМИ?!!!

"Вы живете в чудесной стране, и все страны нам завидуют" с( наша Russia)
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