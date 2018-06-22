В Шымкенте будут госномера 17-го региона

При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.

При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.

Цитата: acid от

Цитата: Manitu от

При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера. При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.

Не шиздите ЧМО никогда не было

было к примуру а0916ЧМ или е0916ЧМ Не шиздите ЧМО никогда не былобыло к примуру а0916ЧМ или е0916ЧМ

С белой серией ЧМО было очень забавно - когда кончалась серия ЧМН, весь город напряженно ждал, что же будет дальше. Предполагали, что будет ЧМП. Но эту серию тоже пропустили, и пошли ЧМР. Серия ЧМА была с перевесами (как, вероятно, везде) и кодированием номеров:ЧМА 00-хх ЧМА 10-хх и ЧМА 20-хх - обком и горком партии, облисполком и горисполком (не помню, кто в каком порядке, по-моему исполкомы были 00, обком 10, горком 20). Прокурор ездил на ЧМА 04-00.