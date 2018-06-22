В Шымкенте будут госномера 17-го региона

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danilov 22 Июня 2018 в 16:21:48
Чёртова дюжина, или 13-й номер, по-прежнему сохранится за бывшей Южно-Казахстанской областью, а город Шымкент обзаведётся своим «личным» цифровым кодом — 17.
«Соответствующий приказ о внесении изменений в Правила регистрации транспортных средств уже отправлен на согласование в Минюст», сообщили kolesa.kz в пресс-службе КАП МВД РК, добавив, что говорить, когда именно появятся новые номерные знаки для Шымкента, пока рано. Но посмотреть, как будут выглядеть новые цифры, уже можно — фотошоп нам в этом помог. 🙂
Указ об образовании Туркестанской области вместо Южно-Казахстанской и отнесении Шымкента к категории города республиканского значения президент РК подписал 19 июня 2018 года. Согласно документу, все законодательные акты Республики Казахстан должны быть приведены в соответствие с указом до 1 сентября. Надо полагать, до этого времени должен решиться вопрос и с изготовлением автомобильных госномеров с новым кодом.
https://kolesa.kz/content/news/v-shymkente-budut-gosnomera-17-go-regiona/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 22.06.2018 16:32:54
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
Не шиздите ЧМО никогда не было
было к примуру а0916ЧМ или е0916ЧМ
Цитата: Manitu от 22.06.2018 16:32:54У нас МОСКВИЧ был ЮКО :-
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
Цитата: acid от 22.06.2018 17:09:55
Не шиздите ЧМО никогда не было
было к примуру а0916ЧМ или е0916ЧМ
Цитата: Manitu от 22.06.2018 16:32:54
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
При СССР были типа ЧМО, потом вообще на букву Х. Когда делили регионы, никто даже не сомневался кому достанется 13-й. Ну наконец-то нормальные номера.
Не шиздите ЧМО никогда не было
было к примуру а0916ЧМ или е0916ЧМ
Quote:
С белой серией ЧМО было очень забавно - когда кончалась серия ЧМН, весь город напряженно ждал, что же будет дальше. Предполагали, что будет ЧМП. Но эту серию тоже пропустили, и пошли ЧМР. Серия ЧМА была с перевесами (как, вероятно, везде) и кодированием номеров:ЧМА 00-хх ЧМА 10-хх и ЧМА 20-хх - обком и горком партии, облисполком и горисполком (не помню, кто в каком порядке, по-моему исполкомы были 00, обком 10, горком 20). Прокурор ездил на ЧМА 04-00.
Точно.
MишаМашкевич 22.06.2018 в 17:32:24 # 682470
Я ваще не понимаю ажиотажа. Чем сложнее номер,тем проще его забыть.
Дядя Нурик 22.06.2018 в 18:51:33 # 682481
alpha_portal 22.06.2018 в 19:20:56 # 682484
ЮКО теперь не будет? Я не доганяю блин. Теперь мы все живем в Туркестанской области? Чтт за СМИ?!!!
Но посмотреть, как будут выглядеть новые цифры, уже можно — фотошоп нам в этом помог. 🙂
не вижу...
я до сих пор езжу с "Х".
Цитата: alpha_portal от 22.06.2018 19:20:56
Блин че за СМИ... На пальцах объясните кто нибудь:Что было - что стало
ЮКО теперь не будет? Я не доганяю блин. Теперь мы все живем в Туркестанской области? Чтт за СМИ?!!!
Блин че за СМИ... На пальцах объясните кто нибудь:Что было - что стало
ЮКО теперь не будет? Я не доганяю блин. Теперь мы все живем в Туркестанской области? Чтт за СМИ?!!!
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