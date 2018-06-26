МИД поддержит развитие Шымкента и Туркестанской области

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июня 2018 в 11:58:22
Оно будет способствовать практической реализации Целей устойчивого развития ООН в нашей стране, в том числе посредством эффективного управления городским хозяйством, обеспечивая население жильем, улучшения городского экологического планирования одного из крупнейших казахстанских населенных пунктов, передает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Образование Туркестанской области с центром в городе Туркестан также играет важную роль в контексте углубления всестороннего регионального сотрудничества в Центральной Азии, поскольку область находится в центре обширного региона. Здесь пересекаются важные железнодорожные магистрали, проходит международная автотрасса «Западная Европа - Западный Китай».
Города южного Казахстана являются признанными центрами въездного туризма, здесь расположены древнейшие памятники архитектуры и сакральные для мусульманского и тюркского мира места. Древний Туркестан, являясь объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, теперь обретет больше возможностей для укрепления инфраструктуры туризма. Важная роль Туркестана в истории и современности, безусловно, будет обсуждаться в рамках предстоящего 2-3 июля в Астане международного Форума мэров городов стран Шелкового пути «GlobalSilkRoad».
По оценкам международных экспертов, Президент Н.А.Назарбаев последовательно реализует свою дальновидную политику по созданию новых точек роста для экономики Казахстана, что послужит благом и для соседей по региону, а также создаст условия для успешной реализации Пяти социальных инициатив Елбасы.
Министерство иностранных дел, в том числе дипломатические представительства Казахстана по всему миру, продолжат оказывать всестороннее содействие акиматам областей и городов Казахстана в укреплении международных связей, привлечении технологий и инвестиций, продвижении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества регионов, отметили в ведомстве.
https://www.inform.kz/ru/mid-podderzhit-razvitie-shymkenta-i-turkestanskoy-oblasti_a3296995
Комментарии, по рейтингу, по дате