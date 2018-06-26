В Шымкенте демонтируют турникеты по проспекту Кунаева

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SPYKER X 26 Июня 2018 в 12:55:50
По словам специалистов, эти турникеты нередко становились причиной ДТП. Кроме того они сильно мешают подстригать разросшиеся ветки деревьев.
Специалисты говорят, что из-за веток затруднен обзор на дороге. Изначально турникеты на Кунаева устанавливали для того, чтобы пешеходы научились переходить дорогу в положенном месте . Полицейские надеются, что шымкентцы и после демонтажа турникетов будут вести себя цивилизованно.
Отметим, демонтированные турникеты будут установлены на других улицах
https://otyrar.kz/2018/06/v-shymkente-demontiruyut-turnikety-po-prospektu-kunaeva/