Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В Шымкенте демонтируют турникеты по проспекту Кунаева
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
SPYKER X 26 Июня 2018 в 12:55:50
Специалисты ТОО «ЛТД Турмыс» демонтируют турникеты, установленные на разделительной полосе по пр. Кунаева.

По словам специалистов, эти турникеты нередко становились причиной ДТП. Кроме того они сильно мешают подстригать разросшиеся ветки деревьев.



Специалисты говорят, что из-за веток затруднен обзор на дороге. Изначально турникеты на Кунаева устанавливали для того, чтобы пешеходы научились переходить дорогу в положенном месте . Полицейские надеются, что шымкентцы и после демонтажа турникетов будут вести себя цивилизованно.

Отметим, демонтированные турникеты будут установлены на других улицах

https://otyrar.kz/2018/06/v-shymkente-demontiruyut-turnikety-po-prospektu-kunaeva/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 26.06.2018 в 14:42:52   # 682814
через год снова ставить будем? Пилить бюджет как здорово
поощрить | покарать
  Маке0912 26.06.2018 в 14:43:07   # 682816
Лижбы пилить.....
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь