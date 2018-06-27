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Шымкент
О зарплатах шымкентских чиновников высказался министр финансов
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danilov 27 Июня 2018 в 12:49:24
Министр финансов Бахыт Султанов высказался о зарплатах шымкентских чиновников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, бюджет Шымкента увеличится. "Как у города республиканского значения. Например, заработная плата у них (госслужащих) поднимается до уровня центральных органов", - отметил министр, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

Сейчас идут предварительные расчеты. "Каждое министерство - большие изменения. И казначейство надо делить, и органы государственных доходов, государственное имущество и госаудит. Я думаю, осенью мы будем уточнять бюджет. И там как раз предусмотрено разделение субвенций между как областью, так и новым городом республиканского значения", - сказал Султанов.

Ранее аким Шымкента Габидулла Абдрахимов пообещал повысить доходы шымкентцев.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ, в соответствии с которым за Шымкентом закрепляется статус города республиканского значения. "Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны", - сказал Нурсултан Назарбаев, подписывая документ.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarplatah-shyimkentskih-chinovnikov-vyiskazalsya-ministr-347599/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Enzo 27.06.2018 в 13:59:12   # 682983
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По его словам, бюджет Шымкента увеличится. "Как у города республиканского значения. Например, заработная плата у них (госслужащих) поднимается до уровня центральных органов", - отметил министр, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Мажилиса.

Я вот не пойму, от того что подписали одну бумагу что вдруг изменилось? Шымкент начнет больше производить продукции, чтобы выросли налоги и бюджет? Чиновники начнут лучше работать? За что им повышать ЗП? Где экономическая составляющая во всех этих движениях?
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  Joykin 27.06.2018 в 14:45:21   # 682998
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