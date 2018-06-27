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Шымкент
Шымкент закупит дополнительные велосипеды для Shymkent City Bike
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danilov 27 Июня 2018 в 12:59:16
Город миллионник скоро планирует закупить дополнительные велосипеды для Shymkent City Bike. За два года шымкентцы не сломали ни один велобайк, но всячески старались это сделать. Расскажем, как проходит веложизнь в Шымкенте.

Ездить на велосипеде не только полезно для здоровья, но и выгодно с финансовой точки зрения. С момента присвоения Шымкенту статуса мегаполиса вероятность того, что автопоток увеличится в разы, высокая. Простаивать в заторах горожане не хотят, поэтому уже многие стали выбирать двухколесный транспорт.

Житель Шымкента Олжас Мынбаев загнал свою машину в гараж и вот уже три месяца пользуется системой автоматизированного велопроката. Каждый день парень преодолевает на велосипеде около 14 км. Это путь на работу и обратно домой. Олжас называет это достойной альтернативой автомобилю и общественному транспорту.

«С утра сажусь на велик, кручу педали и еду на работу. Это полезно и практично! Мне нравится. Это зарядка и тренировка одновременно. Мышцы всегда в тонусе. А вечером обратно домой! В общем, туда-сюда наматываю в день 14 км, иногда и больше», — делится Олжас Мынбаев.

Для создания комфортных условий для велосипедистов в 2016 году в Шымкенте началось строительство специальных велодорожек. Тротуар разделили на две части, сделали разметку. Правда, дело ограничилось лишь центральными улицами города. А потому на других улицах велосипедистам до сих пор приходится отвоевывать тротуар у пешеходов.

Всего в Шымбайк-прокате 200 велосипедов, которые размещены на 36 городских стоянках. За два года эксплуатации они не сильно пострадали, все находятся в рабочем состоянии, хотя попытки отвинтить что-нибудь или даже украсть байк… все-таки были.

Максат Айдар представитель «Shymkent City Bike»: «Бывает, что дети ломают велики, катафоты воруют, наклейки и другие мелкие запчасти. Были попытки умыкнуть и сам велосипед! В будущем планируется новое поступление, так как на самом деле в утреннее и вечернее время, велосипедов не хватает».

otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  шымкент 27.06.2018 в 13:07:44   # 682966
Старые привычки акима. Щя снова попрет: остановки, брусчатка, столбы, экраны от шума (напротив зоопарка). В этот тендер не лезть! Это тема акима, просим Вас отозвать заявку, все равно сбреем.
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  Дядя Нурик 27.06.2018 в 13:15:20   # 682971
За счёт Самрука опять? Сразу видно, Зын-Зын вернулся, Отырар, видать, на подкормке у акимата сидит, велотема - своя фишка? А на что еще деньги у Самрука тратятся? И если тратит Самрук, то кто прибыль имеет? И увидим ли мы Зын зына на велосипеде??
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  Антибиотик 27.06.2018 в 13:19:05   # 682973
Бля ну че за брехня??? Они что людей за дураков держат? "Для создания комфортных условий для велосипедистов в 2016 году в Шымкенте началось строительство специальных велодорожек. Тротуар разделили на две части, сделали разметку. Правда, дело ограничилось лишь центральными улицами города" Где эти велодорожки? Где разметка? Едешь на велосипеде по тротуару с этой так называемой вело-дорожкой и постоянно останавливаешься то из за тупых пешеходов то из за препятствий в виде, машин, недоделанных бордюров, резко кончающихся тротуаров с переходом на бездорожье! А едешь по дороге, на тебя так же орут тупые водили или же вообще собьют! "В будущем планируется новое поступление, так как на самом деле в утреннее и вечернее время, велосипедов не хватает". И утром и вечером все стоянки с этими великами полные, не кто их не берет! Как то я подошел к этой станции, хотел взять прокатится, но там все было отключено! А про детей правильно их родители вообще не воспитывают, тут свой велик то на замке оставил возле Жеки Донер Хаус и смотрю через окно стоит отец с ребенком, и его чадо мой звонок крутит там! Пока не вышел и не сказал че за херня? Его отец так и стоял бы, потом бы руками разводил ну это же ребенок! Культуры и воспитания в Шымкенте 0!!!! Хоть какой статус присуждай нашему городу. Людей не поменяешь.
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  Антибиотик 27.06.2018 в 13:30:26   # 682975
Вот в Алмате базару нет! Вело дорожки вообще бомбовые! прорезиненное покрытие, отдельно проложены и от тротуаров и от автомобильных дорог! А у нас идешь по тротуару и тут херяк мойка и все машинами заставлено, приходится сворачивать на дорогу и идти по ней!
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  ЛиКа 27.06.2018 в 14:23:38   # 682990
«С утра сажусь на велик, кручу педали и еду на работу. Это полезно и практично! Мне нравится. Это зарядка и тренировка одновременно." - У Олжаса Мынбаева, наверняка, душ на работе есть, а иначе, я не представляю, как после такой поездки, летом, в нашем регионе, целый день человек будет находиться на работе без возможности принять водные процедуры. Сейчас, в автобус то войти, утром, не возможно - запах пота
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  spy 27.06.2018 в 14:56:20   # 682999
Габидулла вернулся
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  Viktor11 27.06.2018 в 15:14:47   # 683003
Жить становится лучше, жить становится веселей!
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  Pole13 27.06.2018 в 15:17:55   # 683005
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  Skype 27.06.2018 в 15:26:18   # 683008
Житель Шымкента Олжас Мынбаев загнал свою машину в гараж и вот уже три месяца пользуется системой автоматизированного велопроката/

Красавчик Олжас, ток страховку не забудь прикупить, а то какой нибудь Олжас который не ставил машину на стаянку и не знает что такое лисапед и придавить может.
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  Лысый 27.06.2018 в 15:37:16   # 683010
Крутить педали в мегаполисе это вредно для здоровья. В мегаполисе дышать надобно неглубоко, стараясь не загонять газообразный шмурдяк в дальние альвеолы. Ибо чем глубже он (шмурдяк)загоняется в легкие, тем больше он наносит вреда нашим неказенным "мехам". А крутя педали Shymkent City Bike мы проводим сеанс глубокой ингаляции промышленного смога. Годов жизни это явно не добавит, скорее наоборот.
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