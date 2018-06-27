Шымкент закупит дополнительные велосипеды для Shymkent City Bike

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danilov 27 Июня 2018 в 12:59:16
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Ездить на велосипеде не только полезно для здоровья, но и выгодно с финансовой точки зрения. С момента присвоения Шымкенту статуса мегаполиса вероятность того, что автопоток увеличится в разы, высокая. Простаивать в заторах горожане не хотят, поэтому уже многие стали выбирать двухколесный транспорт.
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Житель Шымкента Олжас Мынбаев загнал свою машину в гараж и вот уже три месяца пользуется системой автоматизированного велопроката. Каждый день парень преодолевает на велосипеде около 14 км. Это путь на работу и обратно домой. Олжас называет это достойной альтернативой автомобилю и общественному транспорту.
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«С утра сажусь на велик, кручу педали и еду на работу. Это полезно и практично! Мне нравится. Это зарядка и тренировка одновременно. Мышцы всегда в тонусе. А вечером обратно домой! В общем, туда-сюда наматываю в день 14 км, иногда и больше», — делится Олжас Мынбаев.
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Для создания комфортных условий для велосипедистов в 2016 году в Шымкенте началось строительство специальных велодорожек. Тротуар разделили на две части, сделали разметку. Правда, дело ограничилось лишь центральными улицами города. А потому на других улицах велосипедистам до сих пор приходится отвоевывать тротуар у пешеходов.
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Всего в Шымбайк-прокате 200 велосипедов, которые размещены на 36 городских стоянках. За два года эксплуатации они не сильно пострадали, все находятся в рабочем состоянии, хотя попытки отвинтить что-нибудь или даже украсть байк… все-таки были.
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Максат Айдар представитель «Shymkent City Bike»: «Бывает, что дети ломают велики, катафоты воруют, наклейки и другие мелкие запчасти. Были попытки умыкнуть и сам велосипед! В будущем планируется новое поступление, так как на самом деле в утреннее и вечернее время, велосипедов не хватает».
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otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 27.06.2018 в 13:15:20 # 682971
Антибиотик 27.06.2018 в 13:19:05 # 682973
Антибиотик 27.06.2018 в 13:30:26 # 682975
Красавчик Олжас, ток страховку не забудь прикупить, а то какой нибудь Олжас который не ставил машину на стаянку и не знает что такое лисапед и придавить может.