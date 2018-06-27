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Шымкент
На снос "Свинцовских труб" выделено 9 млн. тенге
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danilov 27 Июня 2018 в 13:00:21
Трубы бывшего свинцового завода снесут после того, как будет определен подрядчик. Акимат Шымкента объявил объявил конкурс госзакупок по сносу трех труб бывшего свинцового завода. На эти цели в бюджете предусмотрено 9 млн. тенге.

Сейчас специалисты акимата совместно с сотрудниками службы ЧС обследуют дома, прилегающие к территории бывшего промышленного гиганта. Они предупреждают население о землетрясении, которое может быть спровоцировано сносом башен.

Итоги конкурса будут озвучены через две недели. Тогда специалисты и приступят к сносу трех труб высотой более 200 метров.

akimat.shymkent
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deamos89 27.06.2018 в 13:13:35   # 682970
из 9 ти лямов 8 уйдут в карманы, а на остальные снесут одну трубу и будут жаловаться, что бюджета не хватило
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  Walter 27.06.2018 в 13:23:33   # 682974
Официально заявляю 9 млн. Для демонтажа этих сооружений очень маленькая сумма. Профессионалы не возьмуться. Может дилетанты. Исход один или подрядчика не найдут либо работа не будет выполнена. Или несчастный случай на производстве.
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  Лысый 27.06.2018 в 13:39:53   # 682979
А что за "подрядчики" начинали сносить трубы? Отрхеначили половину окружности основания трубы гидрозубилом и бросили это дело. Дикие какие-то?
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  silver 27.06.2018 в 14:05:48   # 682986
А почему ТРУБЫ? Там разговор был за одну, самую высокую.
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  silver 27.06.2018 в 14:07:00   # 682987
Сегодня стало известно, что акимат города объявил конкурс госзакупок на снос одной башни бывшего свинцового завода.

На эти цели в бюджете предусмотрено 9 млн тенге. Сейчас специалисты Абайского акимата совместно с сотрудниками службы ЧС обследуют дома, прилегающие к территории бывшего промышленного гиганта. Они предупреждают население о техногенном землетрясении, которое может быть спровоцировано сносом башен.
Итоги конкурса будут озвучены через две недели.
Тогда специалисты и приступят к сносу трубы высотой более 200 метров.
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  mitrich78 27.06.2018 в 14:28:16   # 682992
хотелось бы по наблюдать за этим издалека...
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  123456 27.06.2018 в 17:06:14   # 683019
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  jumanjiqz 27.06.2018 в 17:15:03   # 683022
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