На снос "Свинцовских труб" выделено 9 млн. тенге

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danilov 27 Июня 2018 в 13:00:21
Сейчас специалисты акимата совместно с сотрудниками службы ЧС обследуют дома, прилегающие к территории бывшего промышленного гиганта. Они предупреждают население о землетрясении, которое может быть спровоцировано сносом башен.
Итоги конкурса будут озвучены через две недели. Тогда специалисты и приступят к сносу трех труб высотой более 200 метров.
akimat.shymkent
Комментарии, по рейтингу, по дате
На эти цели в бюджете предусмотрено 9 млн тенге. Сейчас специалисты Абайского акимата совместно с сотрудниками службы ЧС обследуют дома, прилегающие к территории бывшего промышленного гиганта. Они предупреждают население о техногенном землетрясении, которое может быть спровоцировано сносом башен.
Итоги конкурса будут озвучены через две недели.
Тогда специалисты и приступят к сносу трубы высотой более 200 метров.
Цитата: mitrich78 от 27.06.2018 14:28:16метров с 250-ти
хотелось бы по наблюдать за этим издалека...
хотелось бы по наблюдать за этим издалека...
Цитата: Walter от 27.06.2018 13:23:33
...Или несчастный случай на производстве.
...Или несчастный случай на производстве.
Вспомнилось...