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В связи с коррупционными скандалами в ведомстве, Алтынсары Умбиталиев ушел в отставку
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danilov 28 Июня 2018 в 11:50:08
Комментарии,
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патриотKZ
28.06.2018 в 14:49:00
# 683159
Да уж, его замы за его спиной дела крутили, а он не знал про это
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