Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
В связи с коррупционными скандалами в ведомстве, Алтынсары Умбиталиев ушел в отставку
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Июня 2018 в 11:50:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  патриотKZ 28.06.2018 в 14:49:00   # 683159
Да уж, его замы за его спиной дела крутили, а он не знал про это
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь