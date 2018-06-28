Пробка длиной в 20 метров, шум базара и гул сигналов!

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danilov 28 Июня 2018 в 17:43:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
А перед камерой и сбоку стоят машины. Вот из-за них автобусам приходится вклиниваться в левый ряд. Если бы не было этих машин, автобусы спокойно двигались по правому ряду, не создавая пробку. Насчёт пешеходов, я в блоге писал 20 июня - см http://titus.kz/?previd=97612.
Цитата: lemarde от 28.06.2018 17:58:44
Так и будет пока "Верхний" не перенесут
Так и будет пока "Верхний" не перенесут
Нужно реорганизовать его,пусть будет как во время СССР - зеленый рынок.Автобусников и таксистов штрафами задушить за нарушение ПДД.Город Республиканского значения - ага аул большой.