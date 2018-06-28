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Шымкент
Пробка длиной в 20 метров, шум базара и гул сигналов!
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danilov 28 Июня 2018 в 17:43:33
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  lemarde 28.06.2018 в 17:58:44   # 683207
Так и будет пока "Верхний" не перенесут
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  старик 28.06.2018 в 18:16:48   # 683217
Много раз посещал Краснодар и другие города России. Не сигналят!!! Хотя пробки не в пример нашим. Стоит вам включить поворотник и если не первый, то второй водила притормозит и пустит вас в свой ряд.
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  Шекспир 28.06.2018 в 18:36:56   # 683226
перебегающие женщины с детьми и бабки, да вообще все перебегающие в неположеном месте люди вы ска дебилы! вы сами учите детей не соблюдать дорожные правила своими действиями. а потом ноете что вашего ребенка сбила машина. вы сраные бараны научитесь уважать друг друга, может людьми станете и тогда может Шымкент реально станет культурнее! но этого никогда не будет, потому что вы, ЛЮДИ, всегда срете на друг друга... и соответственно на вас срут... отсюда и страна в говне!"
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  Проданко 28.06.2018 в 19:01:54   # 683235
Сигналить у нас любят! 10 на светофоре стоит ,приармянится и сигналит ,сука.
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  Проданко 28.06.2018 в 19:05:10   # 683237
Машину всегда ставлю на ЗАГСе в сквере и АЛГА на базар
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  Старик60 28.06.2018 в 19:15:10   # 683239
Посмотрите на 30 секунде. Автобусы стоят далеко.
А перед камерой и сбоку стоят машины. Вот из-за них автобусам приходится вклиниваться в левый ряд. Если бы не было этих машин, автобусы спокойно двигались по правому ряду, не создавая пробку. Насчёт пешеходов, я в блоге писал 20 июня - см http://titus.kz/?previd=97612.
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  Рамзес 28.06.2018 в 19:17:59   # 683240
Цитата: lemarde от 28.06.2018 17:58:44
Так и будет пока "Верхний" не перенесут

Нужно реорганизовать его,пусть будет как во время СССР - зеленый рынок.Автобусников и таксистов штрафами задушить за нарушение ПДД.Город Республиканского значения - ага аул большой.
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  Проданко 28.06.2018 в 20:39:23   # 683248
У нас все пробки от того , что жопу всем лень нести,надо же прям до базара, подъезда доехать,ноги же сахарные,растают! Поставь чуть поодаль,пройдись,пропердись , как говориться
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  Profi 28.06.2018 в 21:58:00   # 683255
Аадин из тех кто любит сигналить это я
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  строитель 28.06.2018 в 22:18:28   # 683261
Каким кишлаком был, таким и остался
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  odysssey 29.06.2018 в 01:07:34   # 683316
Чет ни слова про о*уевших таксистов, которые в большинстве случаев могут закрывать целую полосу движения и это по всему городу!! Я понимаю, что это их хлеб, но будь ты с*ка покультурней!
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