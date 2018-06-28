Парень утонул на глазах у детей в Шымкенте

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Проданко 28 Июня 2018 в 20:12:50
Как стало известно, купаться он приехал вместе с приятелем и двумя детьми. В какой-то момент мужчина доплыл до середины озера и стал звать на помощь.
Отдыхающие пытались оказать утопающему помощь собственными силами, но не смогли. Они вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники водно-спасательной службы извлекли тело утонувшего.
По предварительной версии, парень мог запутаться в густых водорослях.
Спасатели еще раз предупреждают жителей области о том, что купаться в не приспособленных для этого местах опасно для жизни.
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