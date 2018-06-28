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Шымкент
Парень утонул на глазах у детей в Шымкенте
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Проданко 28 Июня 2018 в 20:12:50
26 июня в Шымкенте утонул молодой мужчина. Трагедия произошла на озере в жилом массиве Кайнар булак, сообщает Otyrar.kz.

Как стало известно, купаться он приехал вместе с приятелем и двумя детьми. В какой-то момент мужчина доплыл до середины озера и стал звать на помощь.

Отдыхающие пытались оказать утопающему помощь собственными силами, но не смогли. Они вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники водно-спасательной службы извлекли тело утонувшего.

По предварительной версии, парень мог запутаться в густых водорослях.

Спасатели еще раз предупреждают жителей области о том, что купаться в не приспособленных для этого местах опасно для жизни.

© otyrar.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 28.06.2018 в 20:55:40   # 683249
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  Profi 28.06.2018 в 21:55:03   # 683253
а лет парню сколько?
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  Xplodk4 28.06.2018 в 22:09:23   # 683258
А приятели походу позволили другу пойти на дно, куда смотрели и почему не оказали помощь ?
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  Стрельцов 29.06.2018 в 00:32:06   # 683306
ужас
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  мартин 29.06.2018 в 01:20:29   # 683317
Вода там с родников. Холодная. Судорги стопудова.
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