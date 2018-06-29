Что даст Шымкенту и Туркестану новый статус

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Проданко 29 Июня 2018 в 09:37:06
Одним из самых обсуждаемых в стране последних событий стало обретение Шымкентом статуса города республиканского значения и перенос из Шымкента в Туркестан административного центра Южно-Казахстанской области, переименованной в Туркестанскую. Соответствующий указ Президента РК вышел 19 июня, а уже на следующий день премьеру-министру Бакытжану Сагинтаеву и руководителю администрации президента Адильбеку Джаксыбекову представили в Туркестане генеральный план развития города и видение по развитию его нового административно-делового центра.
Как позже стало известно, для строительства нового городка в восточной части Туркестана выделено 670 га земли, 170 га из них займет площадь административно-делового центра. Как сообщил в Астане после брифинга в СЦК министр финансов Бахыт Султанов, бюджет Туркестанской области будет сформирован в сентябре-октябре 2018 года. Меж тем, городской акимат уже назвал предварительную цифру собственного увеличенного бюджета — 183 млрд тенге.
У Шымкента — большой потенциал
Комментариев по поводу предстоящих планов ни в областном, ни в городском акиматах пока не дают. Своим видением перспектив развития Шымкента в новом качестве с «Капитал.kz» поделилась директор НИИ «Проблемы региональной экономики» ЮКГУ имени М. Ауэзова, д.э.н., профессор Алтын Есиркепова. К слову, она выступала экспертом проекта изменения статуса Шымкента с города областного значения на город республиканского значения.
«Этот процесс является экономически выгодным и административно приемлемым, — отметила она. — В частности, функционирование города республиканского значения возможно, только если существует потенциал его развития. А он подразумевает определенную совокупность факторов, которые являются показательными с точки зрения конкурентоспособности, возможностей развития относительно пределов экономического роста, нереализованных резервов».
Анализ подтверждает экономическое позиционирование Шымкента как крупного промышленного центра, добавила Есиркепова. Так, на территории Шымкента функционируют 54 крупных и средних предприятия пищевой, нефтеперерабатывающей, химической, текстильной и швейной промышленности, в том числе такие гиганты, как АО «Химфарм», ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО «Шымкентцемент» и т. д. Промышленный сектор имеет наиболее важное значение в экономике города: доля занятых в этой сфере из числа работающего населения достигает 7,3%, доля в валовом продукте — 20%. На территории города действуют более 7 тыс. объектов торговли, более 1 тыс. мест общественного питания, 1178 мест по обслуживанию населения и 33 рынка, в этих объектах работает более 31 тыс. человек. Ежегодный рост инновационной активности предприятий города составляет 67% от уровня области.
Новый статус — новые возможности
«Предоставление Шымкенту статуса города республиканского значения позволит заложить долгосрочный потенциал повышения конкурентоспособности и уверенного социально-экономического развития города, — подчеркнула эксперт. — Это повлияет на процедуру распределения республиканского бюджета. У города появится отдельное финансирование из республиканского центра, он получит возможность напрямую на уровне правительства утверждать свои программы развития, без согласования с областной администрацией. Это приведет к упрощению и ускорению процесса принятия решений. Администрация города будет иметь возможность в более быстром и упрощенном порядке решать вопросы территориального развития, что для города-миллионника очень важно. Кроме этого, статус города республиканского значения позволит реализовывать амбициозные проекты, в том числе с участием международных институтов развития, таких как ИБР, АБР, ЕБРР, Всемирный банк».
«Будут увеличены текущие целевые трансферты на реализацию инвестиционных планов по развитию новых районов города, а также по развитию отраслей экономики, — продолжила Есиркепова. — Привлечение в экономику дополнительных инвестиций из республиканского бюджета и частных инвесторов положительно отразится на экономическом благосостоянии населения, повлечет увеличение рабочих мест, что является актуальным для трудоизбыточного южного региона страны. Появится возможность разработки и внедрения социально значимых объектов, таких, например, как строительство метро, что является прерогативой в развитии города с миллионным населением с неизбежным наличием пробок на дорогах, а, соответственно, замедлением экономической жизни региона. Изменение статуса благоприятно отразится на развитии МСБ региона. Обладая значительным транзитным потенциалом и являясь стратегически важным узлом для развития логистических отношений между Узбекистаном и Казахстаном, Шымкент сможет усилить позиции РК на международном рынке торговли».
«В целом предоставление статуса города республиканского значения придаст новый импульс развитию всех отраслей экономики, — подытожила эксперт. — И по опыту Астаны, которая во время приобретения статуса города республиканского значения получала трансферты из республиканского бюджета и с течением времени стала регионом-донором, Шымкент также может превратиться из дотационного региона в донорский».
Маяк для инвесторов
Директор Палаты предпринимателей ЮКО Аскар Абубакиров считает, что статус города-миллионника даст мощный толчок развитию бизнеса. В частности, это возможность участия в большем числе республиканских, общенациональных программ и проектов, а также получения дополнительной поддержки государства в развитии предпринимательства и особых, льготных программ кредитования бизнеса.
«Некоторые программы на современном этапе реализуются только в городах, число жителей в которых больше миллиона, — пояснил он. — Новый статус поможет Шымкенту активнее привлекать инвесторов. Миллион — это сигнал для них, что мы имеем экономические и человеческие ресурсы для воплощения их проектов. Ведь бизнес-стратегии многих солидных компаний рассчитаны исключительно на крупные мегаполисы. У большинства крупных инвестиционных компаний есть правило: выходить с финансовыми проектами только в города с количеством жителей более одного миллиона. То есть можно говорить о том, что предстоит значительное повышение инвестиционной привлекательности Шымкента. В город придут крупные инвесторы, а значит появятся новые производственные, промышленные объекты».
Таким же привлекательным сигналом для инвесторов станет новый статус Туркестана, уверен зампредседателя правления РИЦ «Оңтүстiк» Тимур Абильдинов: «Для инвесторов это очень хороший индикатор для дельта-развития. Это станет одним из очевидных преимуществ развития Туркестана в сравнении с прежней ролью города областного подчинения. Но в первую очередь с экономической точки зрения, конечно, разница будет в бюджете. Уровень выделяемых правительством средств для развития будет несопоставимым с получаемыми в рамках областного бюджета. Если раньше проекты реализовывались поэтапно, в течение многих лет, то теперь это будет быстро, сиюминутно и здесь».
Мультипликативный эффект
Как предполагает Абильдинов, бюджет Туркестана как облцентра будет не меньше и, скорее всего, больше бюджета Шымкента. Бюджетные вливания и прямые инвестиции окажут большое влияние на дальнейшее развитие в Туркестане в том числе туристической сферы, прежде всего инфраструктуры туробъектов, которая, по мнению собеседника издания, на нынешнем уровне не справляется с большим потоком туристов в Туркестан. Это позволит выполнить задачу, которая ставится руководством страны, — довести долю доходов от туризма до 30−40%. Среди других направлений, имеющих большой потенциал для развития в Туркестане, он назвал АПК, обрабатывающий сектор и выпуск стройматериалов.
Абильдинов считает, что население самой многочисленной в Казахстане почти двухмиллионной Туркестанской области будет расти и дальше не только за счет естественного прироста, а также приезда большого потока специалистов разных сфер. В первую очередь речь идет об уроженцах региона, которые начиная с 2000 годов стали уезжать на работу в Астану, Алматы и другие крупные города, а теперь с возникновением спроса будут возвращаться. Это приведет к росту налоговых поступлений, созданию дополнительных рабочих мест, услуг, проектов и т. д., уверен замглавы РИЦ.
Став областным центром, Туркестан получит мощный импульс не только для собственного развития, но и для близлежащих районов области, добавил он. Речь идет о Созакском, Байдибекском, Отырарском районах и городе Кентау. Как констатировал Тимур Абильдинов, на фоне Шымкента и южных районов области у них более слабое социально-экономическое положение. И расположение близ нового областного центра станет хорошим стимулом для развития этих северных районов области, которые пока отстают от других, сказал зампредседателя. Он привел наиболее подходящие для специфики каждого района сферы развития и привлечения инвестиций. Так, в Созакском районе, помимо традиционной уранодобывающей промышленности, это может стать создание курортов на песках по примеру Дубая, развитие верблюдоводства, выращивание МРС и КРС. В Отырарском районе — то же верблюдоводство, выпуск кумыса и шубата. В Отыраре и Байдибекском районе ввиду произрастания только здесь некоторых видов лечебных трав — создание центров по их заготовке. В бывшем городе горняков Кентау — развитие на базе сохранившихся зданий малого машиностроения. Таким образом, заключил Абильдинов, новый статус Туркестана будет оказывать мультипликативный эффект на близрасположенные районы, а те в свою очередь развивать и наращивать связи для сбыта своей продукции с другими областями Казахстана и другими странами, в том числе с ближайшим соседом Узбекистаном.
Из получателей — в доноры
От административно-территориальных изменений получит выгоду как Шымкент, так и Туркестан, убежден наш собеседник. Как он считает, у Туркестана есть все возможности дорасти до уровня Шымкента как прежнего областного центра в течение ближайших пяти лет. При этом он не станет конкурентом Шымкента: «Это будут две точки роста Южного Казахстана, которые будут развиваться параллельно, не пересекаясь друг с другом. Думаю, что, по умолчанию, Туркестан и Шымкент будут разделяться, как, к примеру, Астана и Алматы: первый как управленческий центр, второй — как бизнес-центр», — отметил Абильдинов.
Он уверен, что Туркестанская область станет мощной региональной единицей, что в конечном итоге окажет влияние на социально-экономическое развитие всей страны: «Привлекая инвестиции, Туркестанская область, как и Шымкент, в будущем сможет уйти от дотаций. Сначала мы выйдем на точку безубыточности, потом начнем сами приносить доходы в республиканский бюджет. Таким образом, перенос областного центра в Туркестан положительно скажется на социально-экономических процессах развития всего региона и республики».
https://m.kapital.kz/economic/70262/chto-dast-shymkentu-i-turkestanu-novyj-status.html