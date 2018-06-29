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Шымкент
Множество отрезанных овечьих голов разбросали по шымкентским улицам
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Гость 29 Июня 2018 в 14:07:45
Помимо голов на проезжей части разлагались внутренности скота.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дядя Нурик 29.06.2018 в 14:19:28   # 683381
Новый вид угрозы или колдовства? Или очередное свинство?
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  Viktor11 29.06.2018 в 15:43:38   # 683396
Что за баран у баранов отметки с ушей не снял, если гадость готовил?
Или случайно рассыпал?
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  Андроновец 29.06.2018 в 17:08:48   # 683405
Некорректный заголовок. Перед просмотром получатся что головы валялись по нескольким улицам.
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  БакеБакеБаке 29.06.2018 в 18:09:10   # 683419
"Крестный отец" по-чимкентски...
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