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Шымкент
Множество отрезанных овечьих голов разбросали по шымкентским улицам
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Гость 29 Июня 2018 в 14:07:45
Помимо голов на проезжей части разлагались внутренности скота.
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Дядя Нурик
29.06.2018 в 14:19:28
# 683381
Новый вид угрозы или колдовства? Или очередное свинство?
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Viktor11
29.06.2018 в 15:43:38
# 683396
Что за баран у баранов отметки с ушей не снял, если гадость готовил?
Или случайно рассыпал?
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Андроновец
29.06.2018 в 17:08:48
# 683405
Некорректный заголовок. Перед просмотром получатся что головы валялись по нескольким улицам.
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БакеБакеБаке
29.06.2018 в 18:09:10
# 683419
"Крестный отец" по-чимкентски...
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