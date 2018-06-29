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Шымкент
Грабителей АЗС задержали полицейские в Южном Казахстане
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едридмадрид 29 Июня 2018 в 16:31:53
Полицейские Сарыагашского района задержали подозреваемых в ограблении местной АЗС, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД области.

В мае этого года в отдел полиции Сарыагашского РУВД поступило сообщение о нападении на одну из местных АЗС, расположенных возле поселка Абай. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные ворвались на АЗС, избили сотрудника заправки, забрали деньги из кассы и скрылись в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «грабеж».

«В целях раскрытия данного преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу и провели необходимые мероприятия по установлению подозреваемых лиц. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОП Сарыагашского РУВД в течение суток задержали трех молодых людей, местных жителей», — сообщили в полиции.

В настоящее время по факту грабежа проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

Стражи порядка в свою очередь напоминают о необходимости соблюдении мер безопасности и сохранности имущества.

«Стоит установить в офисах своих предприятий железные решетки, надежные двери, камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию. Для безопасности своих сотрудников стоит нанять охрану и оснастить офисы «тревожной кнопкой». Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону «102», — говорится в сообщении.

https://newtimes.kz/proisshestviya/73775-grabitelej-azs-zaderzhali-politsejskie-v-yuzhnom-kazakhstane
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