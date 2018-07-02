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Шымкент
Разборка со штрафстоянкой на "Водоканале". ГАИ ДПС. ОСА ШЫМКЕНТ
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danilov 02 Июля 2018 в 15:52:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рулон Обоев 02.07.2018 в 16:38:46   # 683666
Денис, будь мягче
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  babki 02.07.2018 в 16:44:30   # 683670
О, знакомое личико
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  Маке0912 02.07.2018 в 16:49:28   # 683672
Денис а ты сам батюшка хам.
С таким гонором нельзя разговаривать.
Здесь чисто твой ненужный пиар.
Я не оправдываю стоянщиков. Они тоже борзые.
А если что то не законно. На это есть суд.

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  старик 02.07.2018 в 17:20:10   # 683682
И что? Кричащий заголовок, а внутри -пшик! Они в суде скажут , что авто "приехало" в таком состоянии(акта приема-передачи естественно нет), кроме внешнего вида зацепиться то и не за что.
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  Fotinij 02.07.2018 в 17:38:23   # 683685
Похоже, что авто и до стоянки было не ах ти какое. И потом, соблюдай ПДД и не нужны будут эти разборки.
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  ЛиКа 02.07.2018 в 17:52:30   # 683687
Согласно части 4 статьи 797 Кодекса об административных правонарушениях хранение задержанного транспортного средства, маломерного судна осуществляется на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью.

В соответствии с пунктом 3 статьи 192 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) коммунальная собственность состоит из местной казны и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с законодательными актами. Поскольку стоянка является коммунальной собственностью, то есть находится в ведении акимата, плата за её использование не взимается. Данная стоянка обслуживается за счет бюджетных средств. Поэтому требование оплаты за нахождение автомобиля на ней незаконно.
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