Разборка со штрафстоянкой на "Водоканале". ГАИ ДПС. ОСА ШЫМКЕНТ

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danilov 02 Июля 2018 в 15:52:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
Рулон Обоев 02.07.2018 в 16:38:46 # 683666
С таким гонором нельзя разговаривать.
Здесь чисто твой ненужный пиар.
Я не оправдываю стоянщиков. Они тоже борзые.
А если что то не законно. На это есть суд.
В соответствии с пунктом 3 статьи 192 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) коммунальная собственность состоит из местной казны и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с законодательными актами. Поскольку стоянка является коммунальной собственностью, то есть находится в ведении акимата, плата за её использование не взимается. Данная стоянка обслуживается за счет бюджетных средств. Поэтому требование оплаты за нахождение автомобиля на ней незаконно.