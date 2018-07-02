Пенсионерка о нападении мужчины на мальчика

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danilov 02 Июля 2018 в 17:47:18
На видео видно, как мужчина заводит мальчика в подъезд и скрывается с ним под лестницей, где происходит борьба. Также опубликованы кадры с камеры наружного видеонаблюдения, где видно, как женщина входит в подъезд, после чего на улицу выбегает мужчина. Женщина гонится за ним. Редакция Tengrinews.kz не размещает видео из этических соображений.
Женщину, которая спасла 11-летнего мальчика от насильника, теперь весь двор считает героем. По ее словам, все произошло 1 июля около 11 дня. В это время она вместе с соседкой сидела на лавочке около дома. Незнакомого мужчину в грязной одежде они заметили сразу, но подумали, что он пришел к кому-то из соседей.
"Пяти минут не прошло, как раздался такой крик, будто детей убивают. Очень страшно было, адский голос был. Думаю, дай-ка посмотрю, что-то не чисто. Пошла открывать дверь, а не могу, ведь она железная", - рассказывает пенсионерка.
Женщина вспоминает, что крики ребенка раздавались прямо около двери. Говорит, что пришлось изо всех сил бить двумя руками.
"Я кричала: "Откройте, откройте". Но не сразу, а минуты через две ребенок открыл. Он видел, что кто-то в дверь бьет и кнопку нажал. Я толкнула этого мужчину, говорю, что вы делаете. Что ты, собака, наделал! Я готова была уже к борьбе. Но мне два года назад операцию на сердце сделали. Думала, сейчас как ударит в грудь и я умру тут же", - вспоминает пенсионерка.
Предполагаемый преступник быстро скрылся с места происшествия. Второй раз пенсионерка встретилась с ним уже в отделении полиции, куда ее пригласили на опознание.
"В полиции он меня сразу узнал и отвернулся. Я ему говорю, мол, видишь же вчера тебе сказала же, что я запомнила тебя и заявлю в полицию. Ты такой здоровый мужчина, две руки у тебя, две ноги, а так поступаешь и не работаешь. Даже инвалиды работают, на хлеб себе зарабатывают. Оказывается, он и в армии служил", - рассказывает пенсионерка-апай.
Как сообщили ранее в полиции, подозреваемый задержан. Им оказался житель Шымкента 1985 года рождения. Он уже дал признательные показания. 11-летнего мальчика осмотрели врачи. Сейчас он находится с родными.
В ДВД ЮКО пояснили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД города Шымкент.
"Полицейскими проведены все необходимые розыскные мероприятия. В результате оперативники в тот же день по "горячим следам" задержали подозреваемого. Он водворен в ИВС. В настоящее время назначены экспертизы. Начато досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.
https://tengrinews.kz/crime/dumala-umru-je-pensionerka-napadenii-mujchinyi-malchika-348020/
"Он не мог говорить, плакал" - родные мальчика, на которого напал мужчина в Шымкенте
В Шымкенте бабушка мальчика, подвергшегося нападению в подъезде, рассказала подробности ЧП, передает TVK.
Шокирующее видео, на котором мужчина напал на мальчика в подъезде, появилось в соцсетях накануне.
"Я была на работе, а ребенок играл во дворе. Мне позвонил старший сын и рассказал, что мальчика избил какой-то мужчина. Я прибежала домой и увидела, что во дворе собрались все соседи. Мы вызвали полицейских. Когда они стали расспрашивать ребенка, он не мог говорить, плакал после каждого сказанного слова", - рассказывает бабушка пострадавшего.
Откуда взялся напавший на ребенка мужчина, никто не знает. Бабушка утверждает, что он сначала пытался завести подростка в один подъезд. Ребенок стал сопротивляться, потом незнакомцу удалось завести его в другой подъезд. Мальчик сильно кричал, и именно это привлекло внимание отзывчивых соседей.
"Во дворе сидели две женщины, которые живут в этом доме. Незнакомец, который вошел в подъезд с мальчиком, вызвал у них подозрение, и они пошли за ним. Спасибо им, что пришли на выручку", - рассказала бабушка пострадавшего.
Ранее видео с нападением на мальчика в подъезде прокомментировали в полиции Шымкента.
Кадры были сняты на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина заводит ребенка в подъезд, закрывает дверь, после чего они скрываются под лестницей. Секунды спустя, наверное почуяв неладное, к ним направляется женщина, которая входит в подъезд и прогоняет вероятного насильника. Вопиющий случай произошел в многоэтажном доме в 18-м микрорайоне. Пострадавшему мальчику 11 лет. Выяснилось, что здесь он не живет и приехал погостить у бабушки.
Мальчика осмотрели врачи. Сейчас он находится с родными. Между тем, по данным полиции, подозреваемого задержали "по горячим следам". Им оказался 33-летний житель Шымкента. Сейчас он водворен в ИВС. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Енбекшинского района.
Позже пенсионерка из Шымкента рассказала о том, как спасала мальчика от нападения мужчины в подъезде.
http://tvk-uko.kz/
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Цитата: шымкент от 02.07.2018 19:03:29
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