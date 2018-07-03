В Туркестанской области свыше 5 тысяч выпускников набрали больше 100 баллов

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Гость 03 Июля 2018 в 13:36:27
«В общем, в нашем регионе 5267 учеников набрали свыше 100 баллов. Это составляет 23,9 процентов из всех участвовавших на ЕНТ. А в прошлом году этот показатель составляло 3461. Сравнительно можно увидеть, что показатель возрос на 7 процентов. 2755 учеников не прошли пороговый уровень. Если учесть, что число учеников, не набравших проходной балл в 2017 году, составляло 3249 выпускников, то не трудно заметить, что данный показатель снизился на 3,5 процентов», – заявил Исатай Өмірзақұлы.
Во время ЕНТ 5 учеников были удалены с аудитории за нарушение правил ЕНТ, чьи резльтаты тестирования аннулированы. Данные события имели место в городах Шымкент, Арысь и в Сарыагашском районе.
Необходимо отметить, самый высокий балл – 139 баллов набрала ученица общей средней школы №16 имени Панфилова Сарыагашского района Акерке Тастан. С города Шымкент 2 ученика, с Махтааральского района 1 ученик на 138 вопросов ответили правильно. А в прошлом учебном году самый высокий балл по области – 138 баллов набрал 1 ученик, 137 баллов – 10 учеников, 136 баллов – 15.
https://www.zakon.kz/4926374-v-turkestanskoy-oblasti-svyshe-5.html
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