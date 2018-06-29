Концы в воду

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danilov 04 Июля 2018 в 13:50:00
О знаменитом ленгерском водопроводе страна впервые узнала со страниц нашей газеты. Мы рассказывали, как из-за грубейших нарушений строительных норм жители небольшого шахтерского городка вынуждены несколько лет пить болотную муть. Следствие определило виновных и предало их суду. На скамье подсудимых оказались работники районного акимата, строители водопровода и специалисты технадзора.
После четырех месяцев судебных разбирательств, суливших громкие посадки, история закончилась в пастельных тонах. Практически ни один фигурант дела о многомиллионных хищениях не отправился за решетку. Два начальника райотдела ЖКХ Лесбек СЕРИКБАЕВ и Марат САТЫБАЛДИЕВ, обвиненные следствием в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и служебном подлоге, на выходе были признаны виновными в халатности, но попали под амнистию и таким образом избежали нар. Два спеца из частной фирмы, отвечающей за технадзор, Кайрат ИНКАРБЕКОВ и Нурман БАКИРОВ, были осуждены за “пособничество в присвоении или растрате вверенного чужого имущества”. За “особо крупные размеры” присвоенного парочка получила по 7 лет условно. Столь же “суровое” наказание было назначено судом и экс-директору ТОО “СМУ Шымкентгазмонтаж” Сейдилле ДОСОВУ, строившему ленгерский водопровод. Еще одного директора этого ТОО Сырыма ЕРИМБЕТОВА, так же, как и его коллегу, следователи подозревали в особо крупном присвоении или растрате, но привести в суд не смогли по причине бегства последнего.
Председатель Толебийского районного суда Берик КАРИМ своим частным определением, адресованным областной прокуратуре, видимо, создал некоторые проблемы и учредителю ТОО “СМУ Шымкентгазмонтаж”, а по совместительству депутату областного маслихата Абаю КОМЕКБАЕВУ. Проверяющие не только поработают с влиятельным бизнесменом из маслихата, его главбухом, но и дадут правовую оценку их действиям.
Тем временем как пили ленгерцы мутную воду из городских кранов, так и пьют ее по сей день.
http://www.time.kz/articles/strana/2018/06/29/61241-konci-v-vodu
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