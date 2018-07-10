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Шымкент
В Шардаре возродили парусный спорт
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danilov 10 Июля 2018 в 12:26:41
В Шардаринском районе Туркестанской области возродили парусный спорт. В секции, открытой при районной детско-юношеской школе №1, работают два специалиста, которые тренируют учащихся.

На сегодня новым видом спорта увлеклись 50 подростков, которые уже показывают хорошие результаты.
К слову, парусный вид спорта в районе зародился еще в 1976 году и просуществовал до распада СССР.

Отметим, Шардаринский район области очень подходит для развития пляжного туризма. Сейчас там уже готовится проектно-сметная документация для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 225 гектарах, переведенных из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. Само же строительство запланировано на 2019 год.

Согласно плану детальной планировки, здесь предусмотрено строительство 60-ти объектов. Объем привлеченных инвестиций — 6,7 млрд. тенге, из них 1,7 млрд. тенге бюджетных средств предусмотрены на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Многие инвесторы планируют приобретать земельные участки.

Ожидается, что развитие туризма в районе позволит открыть более тысячи новых рабочих мест и увеличить количество туристов до 45 тысяч в год.

https://otyrar.kz/2018/07/v-shardare-vozrodili-parusnyj-sport/
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  kkafp 10.07.2018 в 12:36:09   # 684798
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  kkafp 10.07.2018 в 13:13:23   # 684811
Только не возродили, а возрождают наверное? Я был недавно на Чардаре и вот не увидел ни одной группы парусников, как это было в 80 годы когда существовал Чардаринский яхтклуб.
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