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Шымкент
Вывезли за город и избили: 15 тысяч долларов вымогали у жителя Шымкента
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danilov 11 Июля 2018 в 10:15:40
Четверо мужчин вымогали 15 тысяч долларов у жителя Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили в полиции, 27 декабря 2017 года в Каратауский ОП УВД Шымкента обратился молодой человек с тем, что четверо неизвестных лиц, угрожая физической расправой, вымогали у него 15 тысяч долларов. Данный факт зарегистрировали по статье "Вымогательство" УК РК.

"В ходе следствия установлено, что с целью легкой наживы подозреваемые вывезли потерпевшего за город, где избили и потребовали у него в течение дня принести им 15 тысяч долларов", - сообщили в ДВД.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны четверо жителей Шымкента в возрасте 30-40 лет. Задержанные признались в содеянном.

Подозреваемых водворили в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.

https://tengrinews.kz/crime/vyivezli-gorod-izbili-15-tyisyach-dollarov-vyimogali-jitelya-348721/
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  Дядя Нурик 11.07.2018 в 12:19:04   # 685003
После суда отпустят на условно... гуманизация же... щас еще пять тыщ на волю отпустят, вообще ментам загруз будет. У охранных фирм масть пойдет
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