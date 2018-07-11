Вывезли за город и избили: 15 тысяч долларов вымогали у жителя Шымкента

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danilov 11 Июля 2018 в 10:15:40
Как сообщили в полиции, 27 декабря 2017 года в Каратауский ОП УВД Шымкента обратился молодой человек с тем, что четверо неизвестных лиц, угрожая физической расправой, вымогали у него 15 тысяч долларов. Данный факт зарегистрировали по статье "Вымогательство" УК РК.
"В ходе следствия установлено, что с целью легкой наживы подозреваемые вывезли потерпевшего за город, где избили и потребовали у него в течение дня принести им 15 тысяч долларов", - сообщили в ДВД.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны четверо жителей Шымкента в возрасте 30-40 лет. Задержанные признались в содеянном.
Подозреваемых водворили в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.
https://tengrinews.kz/crime/vyivezli-gorod-izbili-15-tyisyach-dollarov-vyimogali-jitelya-348721/
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Дядя Нурик 11.07.2018 в 12:19:04 # 685003