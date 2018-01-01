Снявшим обнаженного имама на видео журналистам вынесли приговор в Шымкенте

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danilov 12 Июля 2018 в 17:47:35
«Трое журналистов и их подельник осуждены в Шымкенте. Трое человек, среди них журналисты Хабидин Рахманбердиев и Анаркуль Сулеева и их подельник Абдраман Турмаганбетов, признаны виновными по трем статьям УК РК. Это ч. 2 ст. 147 ч.3 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите), ст. 293 (хулиганство) и ст. 311 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов). Всем им было вынесено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Но применив закон «Об амнистии», это наказание заменено на ограничение свободы на такой же срок», — сообщил в среду судья координатор аль-Фарабийского районного суда Шымкента Сабит Туреханов.
Он уточнил, что еще одна участница этой истории – журналистка Багила Кадырбаева по этим же статьям тоже признана виновной и получила такой же срок наказания. Но учитывая, что женщина уже была осуждена в марте 2017 года за мошенничество на 7 лет, она продолжит отбывать это наказание.
«По двум статьям уголовного кодекса «Грабеж» и «Похищение человека» все признаны невиновными. Всех кроме Б. Кадырбаевой освободили в зале суда», — добавил С. Туреханов.
Суд запретил заниматься осужденным журналисткой деятельностью в течение нескольких лет, а Б. Кадырбаевой – пожизненно.
Напомним, журналистов задержали в январе. Они, по версии следствия, сняли на видео обнаженного сельского имама и распространили этот ролик в интернете. Преступление было совершено в 2017 году, сначала расследование по нему прекратили, а затем возобновили по просьбе супруги имама. Отметим, что А. Сулеева была главным редактором общественно-политической газеты «Темирказык-ой».
КазТАГ
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