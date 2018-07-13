В Шымкенте продолжаются работы по продлению проспекта Кунаева

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danilov 13 Июля 2018 в 11:15:05
Пустырь да чудом уцелевшие многолетние деревья. Так сегодня выглядит место, где недавно стояла старейшая в городе баня по ул. Туркестанской.
Она стала одним из первых объектов, попавших под снос из-за продления проспекта Кунаева. Однако работы на том и остановились. Как выяснилось, это не повод считать, что вопрос продления проспекта заморожен.
«Нет, работы идут. Это очень важный для города проект. И сейчас мы работаем с владельцами земельных участков, которые также подпадают под изъятие», — говорит юрист отдела земельных отношений города Шымкента Аскар Джумышиев.
Планы по сносу бани озвучивались еще в 2014 году. Тогда было заявлено, что подобная мера нужна для пробивки проспекта Кунаева. Эту центральную улицу архитекторы хотят продлить до микрорайона Актас, что рядом с объездной дорогой, ведущей в Ташкент. Для осуществления этой цели властям также придется снести 73 жилых дома в районе Старого города. Владельцы 33-х из них, включая владельца бани, уже получили компенсацию.
https://otyrar.kz/2018/07/probivka-kunaeva-vopros-reshennyj/
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