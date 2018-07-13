В Сайрамском районе ТОО Stratus Oil задолжал 120 млн тенге сотрудникам

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danilov 13 Июля 2018 в 11:16:46
В списке не получивших честно заработанные деньги 76 человек, говорят, многие, устав от обещаний, давно уволились и уже работают в других местах, но до сих пор не получили расчет. 55-летний Гафуржан Егемсапаров уверяет, существует исключительно благодаря супруге, накопились долги по кредитам и различным платежам.
«Я работал в Stratus Oil оператором котельной и уволился в октябре месяце в 2017 году, у меня задолженность по зарплате за 3 месяца более 300 тыс. тенге. Постоянно обещают, постоянно говорят, выплатим, но выплачивают деньги только авансами и только тем, кто в данный момент работает на предприятии, мы приезжаем, нам говорят: «Вы уволены, вы подождите», – жалуется Гафуржан Егемсапаров.
Бывшие и нынешние работники объясняют, что обращение к журналистам – это последний шанс получить зарплату. Коллективные и индивидуальные заявления сотрудники завода пишут регулярно. В руках Наримана Шукурова целая кипа переписок с прокуратурой, трудовой инспекцией, департаментом госдоходов, но результата нет.
«Я работал диспетчером на протяжении двух лет, – рассказывает Нариман Шукуров, – и мне компания должна около 2 млн. тенге. Эта задолженность за период 7 месяцев. Здесь много приезжих специалистов, нас привлекали из разных городов. Они обязались оплачивать наши квартиры, но полгода я снимал квартиру за свой счёт. Пришлось кредитоваться в банке под большие проценты, потому что в других банках я не имел возможности кредитоваться, так как у нас не было пенсионных отчислений в течение двух лет – 2016 и 2017 годы, а сейчас пошел уже 2018 год».
Все счета компании арестованы, предприятие на грани банкротства и не работает. Но люди утверждают, что это не совсем так, просто сейчас все происходит за наличный расчет.
«Они нам объясняют: «Ребята, поймите, наш основной доход с переработки, но переработки нету». Но, насколько я знаю, они периодически работают, поступает сырье, и есть документы, где-то зафиксировано. Потому что без этого никак бы не произошло отгрузки-погрузки. Поступление каких-то средств есть, но деньги проходили мимо нас. Причем деньги наличным расчетом, счета у компании заблокированы. У них очень много долгов и перед строителями, и перед другими компаниями тоже», – говорит Нариман Шукуров.
По информации сотрудников, ТОО Stratus Oil начал работу в 2015 году, сначала все было хорошо, было сырье – нефть, которую перерабатывали в дизельное топливо или полуфабрикаты, и продавали. Что произошло потом, с какими трудностями столкнулись предприниматели, выяснить не удалось. Учредители компании, их трое, все алмаатинцы, не идут на контакт с прессой и своими сотрудниками. Нанятые управляющий и техдиректор предпочли, узнав о приезде журналистов, вовсе не приходить на работу, сославшись на сильную занятость, отказались говорить и по телефону.
Зато главный государственный инспектор труда области Кайрат Толебаев пояснил, что с проблемной компанией работает почти полгода. С февраля, говорит чиновник, на невыплату зарплаты стали жаловаться сотрудники Stratus Oil. Четыре раза поступали индивидуальные заявления, традиционно работники боятся жаловаться, опасаясь увольнения, и только в процессе проверки выяснилось, что предприятие задолжало не четырем, а 76 сотрудникам. В итоге наложено четыре до сих пор не оплаченных штрафа.
Общая сумма задолженности перед бюджетом составляет более 36 млн тенге, следует из отчет Комитета государственных доходов РК. В структуре долга почти 90% приходится на ИПН (14,59 млн, включая штрафы и пени) и соцналог (17,2 млн тенге). Из этих цифр можно предположить, что сотрудники не получили 95,3 млн тенге. Если суммировать обязательства перед работниками и бюджетом, набегает свыше 120 млн тенге.
«Они [ТОО Stratus Oil] задолжали 76 работникам 94 млн тенге. Эта задолженность образовалась с 1 августа по 1 декабря 2017 года. Из них ещё 2-3 человека имеют задолженность с 2016 года. Инспектор по труду четыре раза наложил штраф на общую сумму 1,44 млн тенге, но они эти деньги так и не заплатили, поэтому мы передали в суд. Помимо этого в Сайрамском РОВД возбуждено уголовное дело по статье 152 УК РК (Нарушение трудового законодательства). И вчера поступило им сообщение от Stratus Oil, якобы они выплатили 37 млн тенге долга, но никакого подтверждения этому нет», – подчеркнул главный государственный инспектор по труду ТО Кайрат Толебаев.
По словам Кайрата Толебаева, предприятие не только не платит зарплату и не делает пенсионные отчисления, но и имеет долги по налогам.
Стоит отметить, что получается, что Stratus Oil сейчас самый крупный должник по з/п по Туркестанской области. Компания «Спецатомсервис» из Арыси должен, по информации инспектора, шести работникам 800 тыс тенге. В Шымкенте тоже есть должники – несколько лет не могут рассчитаться с сотрудниками простаивающие текстильные предприятия ТОО «Ютекс» и «Меланж».
«Казмедбприбор» на сегодня должен сотрудникам 32 миллиона тенге, в списке 140 человек. ТОО ШДРХ (Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство) должно трем работникам 1,15 млн тенге, а АО СМУ «Шымкентгазмонтаж» 11 работникам задолжало 4 миллиона. Меж тем, рабочие Stratus Oil пишут коллективное обращение в генеральную прокуратуру, считают, по-другому проблему уже не решить.
https://abctv.kz/ru/news/too-stratus-oil-zadolzhal-120-mln-tenge
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