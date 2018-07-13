Из-за жары в Шымкенте резко увеличилась нагрузка на электросети

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danilov 13 Июля 2018 в 11:17:25
Знойное лето заставляет жителей практически круглосуточно включать кондиционеры и вентиляторы. На минувшей неделе в отдельных районах города произошли перепады в электроснабжении. По словам главного инженера ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Адильбека Анарбаева, в числе причин отключения электроэнергии — ремонтные работы, запланированные на текущий год, и строительство новых линий.
Аварийные отключения ввиду повреждения оборудования и повышенной нагрузки тоже имели место быть. На начало июля запланированные в рамках модернизации сетей работы выполнены на 77 процентов. Завершатся они в конце сентября.
https://otyrar.kz/2018/07/iz-za-zhary-v-shymkente-rezko-uvelichilas-nagruzka-na-elektroseti/
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