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Шымкент
Из-за жары в Шымкенте резко увеличилась нагрузка на электросети
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danilov 13 Июля 2018 в 11:17:25
На треть, по данным ТОО «Онтустик Жарык Транзит», увеличилось потребление электроэнергии в Шымкенте с наступлением сильной жары.

Знойное лето заставляет жителей практически круглосуточно включать кондиционеры и вентиляторы. На минувшей неделе в отдельных районах города произошли перепады в электроснабжении. По словам главного инженера ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Адильбека Анарбаева, в числе причин отключения электроэнергии — ремонтные работы, запланированные на текущий год, и строительство новых линий.

Аварийные отключения ввиду повреждения оборудования и повышенной нагрузки тоже имели место быть. На начало июля запланированные в рамках модернизации сетей работы выполнены на 77 процентов. Завершатся они в конце сентября.

https://otyrar.kz/2018/07/iz-za-zhary-v-shymkente-rezko-uvelichilas-nagruzka-na-elektroseti/
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