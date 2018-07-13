Почему автобусы, которые планировалось пустить по социальным маршрутам, обслуживают более рентабельные маршруты

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danilov 14 Июля 2018 в 09:23:21
Новенькие автобусы, которые буквально неделю назад презентовали в Шымкенте, колесят по маршрутам № 74 и 12. Напомним, в ходе презентации глава Шымкента Габидулла Абдрахимов заявил – 30 новых автобусов, прибывших в город, будут обслуживать три социальных маршрута.
Как прокомментировал заместитель руководителя отдела транспорта Жаркын Байдуллаев, новые автобусы колесят по востребованным маршрутам неслучайно.
«По согласованию с руководством транспортной компании было принято решение, новые автобусы пустить по центральным улицам города, а на социальные направить те, которые уже колесили по городским улицам.
Сейчас новые автобусы ездят по маршрутам №74 и 12. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, новые автобусы более вместительные по сравнению со старыми. А пассажиропоток на социальных маршрутах намного ниже.
Во-вторых, новые ездят на солярке, а старые на газе. Напомню, социальные маршруты датируются акиматом. И, наконец, это совершенно новые автобусы. А социальные маршруты обслуживают отдаленные районы, где не всегда хорошие дороги».
https://otyrar.kz/2018/07/v-shymkente-proizoshlo-pereraspredelenie-belo-zelenyx-i-belo-krasnyx-avtobusov/
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