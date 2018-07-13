В Шымкенте подозреваемый в получении взятки директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент» оказался на больничной койке.

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danilov 14 Июля 2018 в 09:25:44
13 июля вечером должна была состояться пресс-конференция подозреваемого в получении взятки директора подведомственного акимату Шымкента предприятия – ТОО «Тұрғын үй Шымкент» М. Мухамбетжана, на которой он собирался дать свою версию произошедшего. Однако. как стало известно из достоверных источников, в данный момент он был госпитализирован и находится на лечении. Общение с журналистами не состоялось.
Напомним, что Официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Нурлан Жахин на брифинге рассказал об уголовных делах по фактам коррупции, которые были выявлены на минувшей неделе. И сообщил о том, что подозреваются во взяточничестве директор подведомственного акимату Шымкента предприятия – ТОО «Тұрғын үй Шымкент» Мухамбетжан и его заместитель Бакбергенов.
Следствие полагает, что они получили незаконное вознаграждение в сумме 5,1 млн тенге за заключение договоров на проведение подрядных работ по ремонту жилых домов в Шымкенте по госпрограммам «модернизация ЖКХ» и «Нұрлы жер». В целом это составляет 15% от выделенных 34 млн тенге на проведение подрядных работ.
https://otyrar.kz/2018/07/v-shymkente-podozrevaemyj-v-poluchenii-vzyatki-direktor-too-t%D2%B1r%D2%93yn-%D2%AFj-shymkent-okazalsya-na-bolnichnoj-kojke/
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