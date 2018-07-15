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Шымкент
Ущерб владельцам сгоревших автомобилей в Шымкенте выплатит городская штрафстоянка
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danilov 15 Июля 2018 в 12:03:56
В результате пожара огнем уничтожены 35 автомобилей, предназначенных для утилизации и 10 автомобилей, которые были оштрафованы.
Из уничтоженных огнем автомашин 10 были изъяты у оштрафованных нарушителей ПДД.
При этом, по словам начальника городской штрафстоянки А. Абдыкадырова, срок хранения 6 из 10 сгоревших машин превысил три года.
«Машины старые, грубо говоря, это автохлам, и за стоянку владельцы этих машин нашему предприятию задолжали суммы, превышающие стоимость их автомобилей», — рассказал А. Абдыкадыров.
Что касается еще четырех машин, то они были доставлены на штрафстоянку недавно.
«Ущерб за эти четыре автомобиля полностью выплатит наше предприятие», — подчеркнул А. Абдыкадыров.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 15.07.2018 в 16:03:21   # 685591
На громова?
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  gliser 15.07.2018 в 20:48:13   # 685605
Ага, там. Ночью бабахало здорово, на 1000 мелочей было слышно.
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  Pancho S 16.07.2018 в 00:52:10   # 685622
интересно... хозяева авто- счастливчики или нет..??? сумма компенсации покроет реальную стоимость авто или как обычно у нас... по заниженным ставкам? это когда государство, за снос дома предлагают 200 тыш тенге
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