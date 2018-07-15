Ущерб владельцам сгоревших автомобилей в Шымкенте выплатит городская штрафстоянка

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danilov 15 Июля 2018 в 12:03:56
Из уничтоженных огнем автомашин 10 были изъяты у оштрафованных нарушителей ПДД.
При этом, по словам начальника городской штрафстоянки А. Абдыкадырова, срок хранения 6 из 10 сгоревших машин превысил три года.
«Машины старые, грубо говоря, это автохлам, и за стоянку владельцы этих машин нашему предприятию задолжали суммы, превышающие стоимость их автомобилей», — рассказал А. Абдыкадыров.
Что касается еще четырех машин, то они были доставлены на штрафстоянку недавно.
«Ущерб за эти четыре автомобиля полностью выплатит наше предприятие», — подчеркнул А. Абдыкадыров.
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