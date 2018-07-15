Новые ГРНЗ для Шымкента

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ал от 15.07.2018 16:44:59
В Туркестане по состоянию на 2015 год около 160 тысяч жителей. Не дешевле ли было не в миллионнике, а в гораздо менее населенном городе готовиться номерные знаки поменять?
В Туркестане по состоянию на 2015 год около 160 тысяч жителей. Не дешевле ли было не в миллионнике, а в гораздо менее населенном городе готовиться номерные знаки поменять?
Шымкент отдельно, область отдельно.
Цитата: Ал от 15.07.2018 16:44:59
В Туркестане по состоянию на 2015 год около 160 тысяч жителей. Не дешевле ли было не в миллионнике, а в гораздо менее населенном городе готовиться номерные знаки поменять?
В Туркестане по состоянию на 2015 год около 160 тысяч жителей. Не дешевле ли было не в миллионнике, а в гораздо менее населенном городе готовиться номерные знаки поменять?
Туркестанская область это не только город Туркестан! И если следовать Вашей логике, то проще заменить номера в городе-миллионнике, а не в области, где около 2 млн.
P.s. Если не продаешь авто, то и заменять номер ведь не требуют. У меня авто еще с Х номером!
Цитата: N@VIGATOR от 15.07.2018 20:39:00Вообще-то Шымкент становится городом республиканского значения, не входящим в свежеиспеченную область.
Quote:
Южно-Казахстанская область – расположена на крайнем юге республики, одна из густонаселенных регионов Казахстана с населением 2,5 млн человек или 15 % численности населения республики. Плотность населения составляет 22 чел/кв.км.
...
https://primeminister.kz/rupage/article-97
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...
https://primeminister.kz/rupage/article-97
Все права защищены.
При использовании материалов primeminister.kz в любых целях, кроме личных, гиперссылка на веб-сайт primeminister.kz обязательна.
При использовании материалов primeminister.kz:
– в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях – бумага, пленка и т. п., пользователь обязан в каждом случае указывать, что источником материалов является веб-сайт www.primeminister.kz;
– в Интернете или иных формах использования в электронном виде, пользователь в каждом случае использования обязан размещать гиперссылку на главную страницу веб-сайта Премьер-Министра РК «www.primeminister.kz».
Если вычесть "миллионник", то про какие два миллиона разговор?
Хозяева авто собираются "до кошачьей пасхи" своими "консервами" владеть?
Причем при переходе на цифровую систему регистрации и контроля имеет ли вообще смысл номерные знаки менять?
ТУРКЕСТАН СТАНЕТ ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРОМ, ШЫМКЕНТ – ГОРОДОМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ https://vlast.kz/explain/28239-turkestan-stanet-oblastnym-centrom-symkent-gorodom-respublikanskogo-znacenia.html
5 июня депутаты маслихата Южно-Казахстанской области официально запустили процесс переноса административного центра региона из Шымкента в Туркестан. Бывший областной центр должен стать городом республиканского значения. Vласть объясняет, что потребуется для того, чтобы перенос произошел и что он повлечет за собой.
...
5 июня депутаты маслихата Южно-Казахстанской области официально запустили процесс переноса административного центра региона из Шымкента в Туркестан. Бывший областной центр должен стать городом республиканского значения. Vласть объясняет, что потребуется для того, чтобы перенос произошел и что он повлечет за собой.
...
Quote:
Вырос поток людей стремящихся переехать в Шымкент 12.07.2018 http://tvk-uko.kz/2018/07/12/vy-ros-potok-lyudej-stremyashhihsya-pereehat-v-shy-mkent/Как журналюги в выделенном фрагменте рассчитали отрицательное сальдо?
Поток людей стремящихся переехать в Шымкент после обретения городом республиканского статуса резко вырос. Согласно данным с сайта комитета по статистике, за первые 5 месяцев, с начала года в город прибыло 61 551 человек, что почти вдвое больше прошлогодних показателей, а выбыло 20 606человек. Абсолютная величина миграционного сальдо составила 40 945 человек, что почти в пять раз больше, чем в 2017 году. Что касается Туркестанской области, миграционное сальдо там оказалось отрицательным. За 5 месяцев 2018 года в область прибыло 73 96 человек, а выбыло 8 671.
Поток людей стремящихся переехать в Шымкент после обретения городом республиканского статуса резко вырос. Согласно данным с сайта комитета по статистике, за первые 5 месяцев, с начала года в город прибыло 61 551 человек, что почти вдвое больше прошлогодних показателей, а выбыло 20 606человек. Абсолютная величина миграционного сальдо составила 40 945 человек, что почти в пять раз больше, чем в 2017 году. Что касается Туркестанской области, миграционное сальдо там оказалось отрицательным. За 5 месяцев 2018 года в область прибыло 73 96 человек, а выбыло 8 671.
Цитата: Ал от 15.07.2018 21:16:50
Quote:
Если вычесть "миллионник", то про какие два миллиона разговор?
Хозяева авто собираются "до кошачьей пасхи" своими "консервами" владеть?
Причем при переходе на цифровую систему регистрации и контроля имеет ли вообще смысл номерные знаки менять?
Цитата: N@VIGATOR от 15.07.2018 20:39:00Вообще-то Шымкент становится городом республиканского значения, не входящим в свежеиспеченную область.
Quote:
Южно-Казахстанская область – расположена на крайнем юге республики, одна из густонаселенных регионов Казахстана с населением 2,5 млн человек или 15 % численности населения республики. Плотность населения составляет 22 чел/кв.км.
...
https://primeminister.kz/rupage/article-97
Все права защищены.
При использовании материалов primeminister.kz в любых целях, кроме личных, гиперссылка на веб-сайт primeminister.kz обязательна.
При использовании материалов primeminister.kz:
– в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях – бумага, пленка и т. п., пользователь обязан в каждом случае указывать, что источником материалов является веб-сайт www.primeminister.kz;
– в Интернете или иных формах использования в электронном виде, пользователь в каждом случае использования обязан размещать гиперссылку на главную страницу веб-сайта Премьер-Министра РК «www.primeminister.kz».
...
https://primeminister.kz/rupage/article-97
Все права защищены.
При использовании материалов primeminister.kz в любых целях, кроме личных, гиперссылка на веб-сайт primeminister.kz обязательна.
При использовании материалов primeminister.kz:
– в печатных изданиях или в иных формах на материальных носителях – бумага, пленка и т. п., пользователь обязан в каждом случае указывать, что источником материалов является веб-сайт www.primeminister.kz;
– в Интернете или иных формах использования в электронном виде, пользователь в каждом случае использования обязан размещать гиперссылку на главную страницу веб-сайта Премьер-Министра РК «www.primeminister.kz».
Если вычесть "миллионник", то про какие два миллиона разговор?
Хозяева авто собираются "до кошачьей пасхи" своими "консервами" владеть?
Причем при переходе на цифровую систему регистрации и контроля имеет ли вообще смысл номерные знаки менять?
Ал, население ЮКО еще до выделения из нее Шымкента составляло 2,9 млн человек. Признайтесь, новость невнимательно прослушали и написали комент! Признаться в ошибке трудно, и уводите разговор в другую сторону выкладывая простыни!
Цитата: N@VIGATOR от 15.07.2018 22:26:08
Quote:
19 июня 2018 года указом президента Казахстана Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а её административный центр был перенесён из Шымкента в Туркестан; Шымкент был изъят из состава Южно-Казахстанской области, получив статус города республиканского значения[4].
Информации с сайта самого Премьер Министра о численности населения ныне не существующей Южно-Казахстанской области не доверяете?
Если что, то побочно найденные "простыни" я не для увода обсуждения в сторону выложил...
Quote:
Что касается Туркестанской области, миграционное сальдо там оказалось отрицательным. За 5 месяцев 2018 года в область прибыло 7396 человек, а выбыло 8671.Из чисел цитаты убрал лишние пробелы...