Новые ГРНЗ для Шымкента

2,5 млн человек или 15 % численности населения республики. Плотность населения составляет 22 чел/кв.км.

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Вообще-то Шымкент становится городом республиканского значения, не входящим в свежеиспеченную область.Quote:Если вычесть "миллионник", то про какие два миллиона разговор?Хозяева авто собираются "до кошачьей пасхи" своими "консервами" владеть?Причем при переходе на цифровую систему регистрации и контроля имеет ли вообще смысл номерные знаки менять?