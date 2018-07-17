700 сотрудников текстильной промышленности Шымкента не видели зарплату за три года

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danilov 17 Июля 2018 в 15:46:24
Общее количество сотрудников двух шымкентских компаний, которые не получили заработную плату, порядка 700 человек.
«Нам не выдают зарплату уже три года. Я работала начальником производства, и долг составляет больше миллиона тенге, что нам делать? На связь с нами руководство не выходит. Как быть мы не знаем», — с горечью говорит Валентина Блинова, бывший сотрудник ТОО «Меланж».
Но это не все проблемы бывших работников. Они уверяют, что осложняют ситуацию еще и то, что не было пенсионных отчислений! Почему? На этот вопрос им никто ясного ответа дать не может.
«Я отработала сорок лет, вы понимаете?У меня дети и внуки, я тридцать лет проработала и все просто так. У меня минимальная пенсия, начислений нет! А где они? Как нам быть? У нас вообще закон есть? Нам президент компании обещала: «я вам компенсацию выдам», а теперь и компенсации нет, и президента, и еще пенсионных тоже нет»,- поясняет Ботагоз Испанова.
Встретится с президентом компании нам не удалось, по телефону Шолпан Жарасова уверяет, что на сегодня они судятся с АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и его дочерней компанией ТОО «КапиталЛогистик», которые и виноваты в сложившейся ситуации. Мол, именно они нарушили договор и не выплатили денежные средства за товар. В свою очередь, это обернулось долгами по заработной плате.
«Да, долг есть! Мы уже в течение года судимся с инвестиционным фондом Казахстана, и ее дочерней компанией ТОО «КапиталLogistik». Инвестиционный фонд Казахстана у нас обманным путем забрал фабрику, и теперь мы не можем туда пройти, а там на несколько миллиардов товара. У нас скоро будет суд, и там будет вынесено решение. Прошу работников понять меня», — пояснила Шолпан Жарасова, президент ТОО «Меланж».
25 июля состоится первое слушание в областном суде по этому делу, но как уверяет руководство ТОО «Меланж», представители инвестиционной компании полностью игнорируют их официальные запросы. Ставить точку в этом затянувшемся противостоянии рано. Президента компании понять можно, но можно понять и тех, кто за три года не получил честно заработанных денег и остался без пенсионных начислений.
https://otyrar.kz/2018/07/700-sotrudnikov-tekstilnoj-promyshlennosti-shymkenta-ne-videli-zarplatu-za-tri-goda/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 17.07.2018 в 19:21:06 # 685807
2. За причинение ущерба гражданам всех руководителей всех организаций взять за жопу.
3. После, в результате следствия определить виновных и сажать их на долгие сроки на урановые рудники!
4. Предприятия национализировать, либо поставит грамотных управляющих, которые будут ответственны за процветание предприятия.
Так должно государство защищать своих граждан.