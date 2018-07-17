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Шымкент
Миссионеров из США интересует, как в Шымкенте развивается гражданское общество
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danilov 17 Июля 2018 в 16:25:04
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  Монах 17.07.2018 в 17:27:19   # 685772
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  VovaK 17.07.2018 в 17:35:28   # 685773
Качают ...
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  Дядя Нурик 17.07.2018 в 19:15:17   # 685804
Да никак... всем всё по барабану... каждый сам по себе... и какая вам вообще разница? Своим обществом занимайтесь... или уже бесполезно? Осталось только их отстреливать ?
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  звукач 17.07.2018 в 19:31:53   # 685808
Ну правильно че... в селе народ малообразованный и его легче раскачать и промыть мозги.....USAID - агентство финансирует подрывные операции например Куба,Венесуэла итп.....
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  egorvikt 17.07.2018 в 20:41:17   # 685817
Гнать нахуй эти НПО
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  Джимбо 17.07.2018 в 22:06:19   # 685822
Этих епланов гнать ссаной тряпкой. Гражданское общество - это вообще что млять такое?
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