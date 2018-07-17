▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Шымкент
Миссионеров из США интересует, как в Шымкенте развивается гражданское общество
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 17 Июля 2018 в 16:25:04
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Монах
17.07.2018 в 17:27:19
# 685772
поощрить
|
покарать
VovaK
17.07.2018 в 17:35:28
# 685773
Качают ...
поощрить (1)
|
покарать (2)
Дядя Нурик
17.07.2018 в 19:15:17
# 685804
Да никак... всем всё по барабану... каждый сам по себе... и какая вам вообще разница? Своим обществом занимайтесь... или уже бесполезно? Осталось только их отстреливать ?
поощрить (1)
|
покарать
звукач
17.07.2018 в 19:31:53
# 685808
Ну правильно че... в селе народ малообразованный и его легче раскачать и промыть мозги.....USAID - агентство финансирует подрывные операции например Куба,Венесуэла итп.....
поощрить
|
покарать (2)
egorvikt
17.07.2018 в 20:41:17
# 685817
Гнать нахуй эти НПО
поощрить
|
покарать (1)
Джимбо
17.07.2018 в 22:06:19
# 685822
Этих епланов гнать ссаной тряпкой. Гражданское общество - это вообще что млять такое?
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь