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Шымкент
Бо́льшая часть автобусов Шымкента изношены
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danilov 17 Июля 2018 в 16:28:32


Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.07.2018 в 18:21:35   # 685790
74 маршрут заменил все машины.
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  звукач 17.07.2018 в 19:18:52   # 685806
государственная компания а простите нах....я нужно было разваливать действующие государственные автобусные парки....нужно было что бы прошло 20 лет что бы вернутся к истокам.....
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  Дядя Нурик 17.07.2018 в 22:37:37   # 685829
Кому принадлежит 141 маршрут? Что за баранов там в качестве водителей наняли? Так куда дели зеленые автобусы с 74 маршрута? Кто лоббирует Гринбас? 30 новых автобусов за чьи деньги купили? Зынзын, раз на них пропиарился, так отвечай! Ты крышуешь?
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