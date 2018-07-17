Бо́льшая часть автобусов Шымкента изношены
danilov 17 Июля 2018 в 16:28:32
74 маршрут заменил все машины.
государственная компания а простите нах....я нужно было разваливать действующие государственные автобусные парки....нужно было что бы прошло 20 лет что бы вернутся к истокам.....
Кому принадлежит 141 маршрут? Что за баранов там в качестве водителей наняли? Так куда дели зеленые автобусы с 74 маршрута? Кто лоббирует Гринбас? 30 новых автобусов за чьи деньги купили? Зынзын, раз на них пропиарился, так отвечай! Ты крышуешь?