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Каким будет современный Туркестан
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danilov 17 Июля 2018 в 16:45:19
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звукач
17.07.2018 в 19:08:45
# 685801
После слов должна быть цитадель Н.А.Назарбаева дальше смотреть не стал......
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Прометей89
17.07.2018 в 21:08:08
# 685818
метро сразу капайте
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