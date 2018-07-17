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Шымкент
Каким будет современный Туркестан
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danilov 17 Июля 2018 в 16:45:19
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  звукач 17.07.2018 в 19:08:45   # 685801
После слов должна быть цитадель Н.А.Назарбаева дальше смотреть не стал......
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  Прометей89 17.07.2018 в 21:08:08   # 685818
метро сразу капайте
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