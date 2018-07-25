О страховании и лечении

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danilov 25 Июля 2018 в 12:24:51
- Вы знаете, что сейчас вышел закон, об обязательном медецинском страховании, если страховки нет, то и лечить вас не будут!
- Так ведь и до этого не лечили...
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Пошёл к бабке. Пошептала заговорила дала мазь. Отдал 500. Дай бог ей здоровья и долгих лет жизни.
Цитата: sarmat от 25.07.2018 13:22:38Странно ....укусил кот домашний не привитый- укол от столбняка и три укола от бешенства все абсолютно бесплатно.и еще и повязку на смешную рпнку наложили причем настояли я не хотел
Пошёл в цах. Прививка от столбняка 4000. Перевязка и консультация 1000.
Пошёл в цах. Прививка от столбняка 4000. Перевязка и консультация 1000.
MишаМашкевич 25.07.2018 в 14:38:08 # 687039
А вообще плохо это. Надо будет как в Америке создавать больницы для неработающих. Они ведь тоже люди. Им тоже нужна помощь в лечении в период безработицы.