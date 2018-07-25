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Шымкент
О страховании и лечении
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danilov 25 Июля 2018 в 12:24:51


- Вы знаете, что сейчас вышел закон, об обязательном медецинском страховании, если страховки нет, то и лечить вас не будут!
- Так ведь и до этого не лечили...
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 25.07.2018 в 12:42:31   # 687016
Я вот реально по страховке лечусь анализы там делают такие общие. А углубленные за свои. К врачам которые за деньги учились пожалуйста. А к тем которые с опытом за свои. И лекарства которые так себе то входят в страховку. А остальное за свои бабки и на весь курс у них лимит.
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  Versus 25.07.2018 в 13:14:12   # 687020
очень блядь смешно
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  sarmat 25.07.2018 в 13:22:38   # 687022
Пошёл в цах. Прививка от столбняка 4000. Перевязка и консультация 1000. Гандоны.
Пошёл к бабке. Пошептала заговорила дала мазь. Отдал 500. Дай бог ей здоровья и долгих лет жизни.
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  realist 25.07.2018 в 13:52:48   # 687026
очень смешно поговорили
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  звукач 25.07.2018 в 13:55:55   # 687028
Цитата: sarmat от 25.07.2018 13:22:38
Пошёл в цах. Прививка от столбняка 4000. Перевязка и консультация 1000.
Странно ....укусил кот домашний не привитый- укол от столбняка и три укола от бешенства все абсолютно бесплатно.и еще и повязку на смешную рпнку наложили причем настояли я не хотел
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  СССР 25.07.2018 в 14:05:50   # 687031
Не смеяться, а плакать надо
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  Skype 25.07.2018 в 14:11:47   # 687032
Дурачье млин сами на ровном месте создают себе проблемы. Если народ будет сильно волноваться мало никому не будет
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  MишаМашкевич 25.07.2018 в 14:38:08   # 687039
Социальная справедливость,чё!
А вообще плохо это. Надо будет как в Америке создавать больницы для неработающих. Они ведь тоже люди. Им тоже нужна помощь в лечении в период безработицы.
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  sergei55 25.07.2018 в 14:44:25   # 687041
как ни крути, а самая ориентированная на людей система была в СССР
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