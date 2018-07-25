Сотрудники управления криминальной полиции ДВД Туркестанской области задержали съемщика зеркал
danilov 25 Июля 2018 в 14:10:25
В Шымкенте с иномарки, припаркованной во дворе дома, неизвестные похитили два дорогих зеркальных элемента с корпусом стоимостью 500 000 тенге. Хозяин машины обратился в Аль-Фарабийский отдел полиции В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДВД Туркестанской области задержали съемщика зеркал. Им оказался житель Алматы. Суд санкционировал его арест. По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Кража». Арестованный подозревается и в других аналогичных преступлениях. Причиненный им ущерб превысил миллион тенге.
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