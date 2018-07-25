Задержан аким Ордабасинского района
danilov 25 Июля 2018 в 17:15:58
Задержан аким Ордабасинского района Туркестанской области Рашид Кайпжанов, передает Tengrinews.kz.
Заместитель начальника следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК подтвердил задержание акима Ордабасинского района Туркестанской области.
В чем подозревается районный аким Рашид Кайпжанов, в Антикоррупционной службе не уточнили.
«Такой факт есть, по подозрению (в коррупции — прим.авт.) этот чиновник задержан. Иные сведения мы сейчас разглашать не можем, потому что все данные досудебного расследования мы можем дать только с разрешения прокурора, и в интересах следствия (подробности) сейчас не разглашаются. У нас будут официальные брифинги, мы обязательно об этом заявим», — сказал заместитель начальника следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК Асхат Жумагали, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Казинформ».
По данным СМИ, Рашид Кайпжанов был назначен акимом района в августе 2017 года.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaderjan-akim-rayona-turkestanskoy-oblasti-350091/