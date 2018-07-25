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Шымкент
Задержан аким Ордабасинского района
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danilov 25 Июля 2018 в 17:15:58
Задержан аким Ордабасинского района Туркестанской области Рашид Кайпжанов, передает Tengrinews.kz.



Заместитель начальника следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК подтвердил задержание акима Ордабасинского района Туркестанской области.

В чем подозревается районный аким Рашид Кайпжанов, в Антикоррупционной службе не уточнили.

«Такой факт есть, по подозрению (в коррупции — прим.авт.) этот чиновник задержан. Иные сведения мы сейчас разглашать не можем, потому что все данные досудебного расследования мы можем дать только с разрешения прокурора, и в интересах следствия (подробности) сейчас не разглашаются. У нас будут официальные брифинги, мы обязательно об этом заявим», — сказал заместитель начальника следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК Асхат Жумагали, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Казинформ».

По данным СМИ, Рашид Кайпжанов был назначен акимом района в августе 2017 года.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zaderjan-akim-rayona-turkestanskoy-oblasti-350091/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 25.07.2018 в 17:21:06   # 687072
Quote:

В чем подозревается районный аким Рашид Кайпжанов, в Антикоррупционной службе не уточнили.


Договорятся, потом уточнят! А пока процесс договора с задержанным идет
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  romario 25.07.2018 в 17:25:04   # 687075
Наверное он окурок бросил мимо урны,бедолага.
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  Лялька 25.07.2018 в 17:38:11   # 687078
Да, все сто пудов взяточники... Любой аким. Потому как: А) На гос. службу ради этого и идут. Б) Представлять свои интересы . В) Потешить самолюбие....
Но никак не служить гражданам.
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  Дядя Нурик 25.07.2018 в 18:07:17   # 687081
Кто ж за такую смешную зарплату будет честно работать на народ? Поэтому, кто идёт на это-тот потенциальный заведомо коррупционер, каждый из них в душе желает легких денег. А лесапедные дорожки, арбаты и т.д.- это ИБД, пыль в глаза, для прикрытия
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  Aborigen 25.07.2018 в 18:27:10   # 687083
По мне так фото с его задержанием смотрелась бы куда интереснее, чем эта респектабельная, как будто назначили на пост, а не задержали.
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  Skype 25.07.2018 в 18:37:52   # 687085
Отпустите Рафика он не винаватый, у него просто рука сам прилип привычка с детства
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  AP 25.07.2018 в 19:16:56   # 687094
Не поделился с кем надо было
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  Мура45 25.07.2018 в 21:49:21   # 687108
Здесь, в районе, недавно шум был по поводу отсутствия поливной воды в каналах в пиковый период полива. Была вода и нету. Арысь относительно полноводный, а канал был пустой. Никаких технических сбоев не отмечено. Просто, чья-то злая воля.
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  KAN13 26.07.2018 в 00:14:03   # 687117

Целых 11 месяцев непосильно трудился не вытаскивая рук из " карманов государства и граждан" , так что , будет чем оплатить штрафик не большой да отмазные .
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