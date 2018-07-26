1,6 млн га составила утвержденная правительством РК территория Туркестанской области

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danilov 26 Июля 2018 в 16:04:34
«Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель г. Шымкента общей площадью 116 280 га. (…) Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тыс. га, границы обозначены следующим образом: северная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Жамбылской области; северо-западная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области; западная граница проходит по существующей границе Кызылординской области; южная и юго-восточная граница проходит по государственной границе Республики Узбекистан», — говорится в представленном в среду документе.
Напомним, 19 июня указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.
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