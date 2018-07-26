В Шымкенте школьница погибла от удара током

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danilov 26 Июля 2018 в 16:06:57
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Цитата: звукач от 26.07.2018 18:59:09
По чьей то тупости погиб ребенок .... где заземление? где УЗО? где черт возми предупреждающая табличка? кто позволил самовольно установить электрический насос? Не знание закона не освобождает от ответственности...Судить виновных.Мои глубочайшие соболезнования родителям и близким погибшей девочки....крепитесь и идите до конца - виновные должны быть наказаны.
По чьей то тупости погиб ребенок .... где заземление? где УЗО? где черт возми предупреждающая табличка? кто позволил самовольно установить электрический насос? Не знание закона не освобождает от ответственности...Судить виновных.Мои глубочайшие соболезнования родителям и близким погибшей девочки....крепитесь и идите до конца - виновные должны быть наказаны.
У на у всех заземление и УЗО стоит,да даже если и будет рисоеды еще те черти...