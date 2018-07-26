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Шымкент
В Шымкенте школьница погибла от удара током
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danilov 26 Июля 2018 в 16:06:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МарычЪ 26.07.2018 в 18:15:29   # 687204
Журналисты как всегда на высоте и несовершеннолетнюю девочку назвали "школьницей", вроде как каникулы и электрический разряд "зарядом".


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  Джимбо 26.07.2018 в 18:51:46   # 687213
Что там выяснять? Халатность. Хозяина насоса в тюрьму! Из-за дегенерата погиб ребенок.
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  звукач 26.07.2018 в 18:59:09   # 687216
По чьей то тупости погиб ребенок .... где заземление? где УЗО? где черт возми предупреждающая табличка? кто позволил самовольно установить электрический насос? Не знание закона не освобождает от ответственности...Судить виновных.Мои глубочайшие соболезнования родителям и близким погибшей девочки....крепитесь и идите до конца - виновные должны быть наказаны.
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  Рамзес 26.07.2018 в 19:14:42   # 687225
Цитата: звукач от 26.07.2018 18:59:09
По чьей то тупости погиб ребенок .... где заземление? где УЗО? где черт возми предупреждающая табличка? кто позволил самовольно установить электрический насос? Не знание закона не освобождает от ответственности...Судить виновных.Мои глубочайшие соболезнования родителям и близким погибшей девочки....крепитесь и идите до конца - виновные должны быть наказаны.

У на у всех заземление и УЗО стоит,да даже если и будет рисоеды еще те черти...
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