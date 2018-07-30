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Шымкент
Номер 777 GGG 17 купили в Шымкенте
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KAN13 30 Июля 2018 в 08:27:19
Автомобильный номер 777 GGG 17 купили в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Обладатель VIP-номера неизвестен, зато известно, что одновременно с ним с «крутыми» номерами будут ездить еще пять человек.

Сегодня были куплены номера с тремя цифрами семерками и одинаковыми буквами серии. Известно, что стоимость одного такого номера около 700 тысяч тенге.

Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств. Теперь для жителей Шымкента номерные знаки будут выпускаться с цифрой «17».

Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом «13». 26 июля спецЦОНе Шымкента начали выдавать автомобильные номера с 17-м регионом

Источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Alexiss 30.07.2018 в 08:37:29   # 687552
Вот это новость ну все, день значит хорошим будет
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  alpha_portal 30.07.2018 в 09:37:09   # 687559
На большее ума не хватила. Только понты
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  ИНКВИЗИТОР 30.07.2018 в 09:44:46   # 687561
Какая же тупость
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  Рамзес 30.07.2018 в 10:38:08   # 687569
Цитата: alpha_portal от 30.07.2018 09:37:09
На большее ума не хватила. Только понты

Ума как раз таки хватило на бабло разводить 3*700 уже два ляма в казну.
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