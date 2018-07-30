Номер 777 GGG 17 купили в Шымкенте

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KAN13 30 Июля 2018 в 08:27:19
Обладатель VIP-номера неизвестен, зато известно, что одновременно с ним с «крутыми» номерами будут ездить еще пять человек.
Сегодня были куплены номера с тремя цифрами семерками и одинаковыми буквами серии. Известно, что стоимость одного такого номера около 700 тысяч тенге.
Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств. Теперь для жителей Шымкента номерные знаки будут выпускаться с цифрой «17».
Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом «13». 26 июля спецЦОНе Шымкента начали выдавать автомобильные номера с 17-м регионом
Источник: Tengrinews
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.07.2018 в 09:37:09 # 687559
ИНКВИЗИТОР 30.07.2018 в 09:44:46 # 687561
Цитата: alpha_portal от 30.07.2018 09:37:09
На большее ума не хватила. Только понты
На большее ума не хватила. Только понты
Ума как раз таки хватило на бабло разводить 3*700 уже два ляма в казну.