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Шымкент
В Шымкенте на реке Бадам выписали штрафы купающимся в неположенном месте
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danilov 31 Июля 2018 в 16:38:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 31.07.2018 в 16:49:59   # 687804
Сделайте всю территорию рядом с городом приспособленной для купания
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  strannikpv 31.07.2018 в 17:13:13   # 687812
Долбаны блять я вырос на этой речке и все детство купался и никто не тонул в бадаме
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  звукач 31.07.2018 в 17:55:59   # 687817
... идите в платные аквапарки а на речку ни ни !!кому то это выгодно видимо.Но если посмотреть с другой стороны - много маленьких детей реально без присмотра хотя более старших подростков.
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  Zhycie est 31.07.2018 в 18:51:30   # 687827
Цитата: звукач от 31.07.2018 17:55:59
... идите в платные аквапарки а на речку ни ни !!кому то это выгодно видимо.Но если посмотреть с другой стороны - много маленьких детей реально без присмотра хотя более старших подростков.

Течение а Бадаме в половодье очень даже. Местная мелкотня бродит по реке без присмотра, это факт. Смоет и здорово звали.
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