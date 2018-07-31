В Шымкенте на реке Бадам выписали штрафы купающимся в неположенном месте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Июля 2018 в 16:38:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 31.07.2018 в 17:13:13 # 687812
Zhycie est 31.07.2018 в 18:51:30 # 687827
Цитата: звукач от 31.07.2018 17:55:59
... идите в платные аквапарки а на речку ни ни !!кому то это выгодно видимо.Но если посмотреть с другой стороны - много маленьких детей реально без присмотра хотя более старших подростков.
... идите в платные аквапарки а на речку ни ни !!кому то это выгодно видимо.Но если посмотреть с другой стороны - много маленьких детей реально без присмотра хотя более старших подростков.
Течение а Бадаме в половодье очень даже. Местная мелкотня бродит по реке без присмотра, это факт. Смоет и здорово звали.