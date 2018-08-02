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Шымкент
Незаконно построенные храмы, возможно, будут сносить
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danilov 02 Августа 2018 в 17:27:42
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WauTaH
02.08.2018 в 18:21:34
# 688054
А что не все?
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arhar
02.08.2018 в 22:40:36
# 688081
а незаконно построенные особняки на склонах гор так решили и оставить. для них религия мистер франклин
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