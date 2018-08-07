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Шымкент
Едва не задохнулась: новорожденную оставили в сумке на обочине⠀
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danilov 07 Августа 2018 в 14:27:05
В Туркестанской области полицейские разыскивают мать, которая бросила новорожденную дочь на обочине дороги.⠀
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Ребенок находился в наглухо закрытой спортивной сумке на жаре. Девочку нашла местная жительница. По некоторым данным, прежде чем ребенка нашли, он пробыл в сумке около 4 часов. Младенец едва не задохнулся.⠀
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"Когда мы с дочками открыли сумку, ребенок был красным. Я сначала подумала, что он не живой. Побежала сразу к соседу - он врач. Все суетились вокруг, и вдруг ребенок заплакал", - рассказывает Асия Омарова.⠀
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После этого ребенка доставили в больницу, врачи отметили, что девочке примерно 4 дня от роду, она абсолютно здорова, ее назвали Айым. Полицейские Туркестанской области разыскивают мать.⠀
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1tv.kz, tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 07.08.2018 в 15:22:23   # 688627
Не понимаю , как так могут поступать люди , да и можно ли их людьми назвать ? . Людей пожирает какая то моральная деградация , напрочь утрачивается нравственность , куда он нас ведет ? , Х/З .
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  Софруджу 07.08.2018 в 15:30:29   # 688630
Все обсуждают кастрацию педофилов, а я бы кастрировал таких мамаш. На фига им детородная функция?
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  MишаМашкевич 07.08.2018 в 15:51:57   # 688638
Все горасты осуждать мамаш,а где мля был папаша? Или ребенок был зачат непорочно?
Когда же введут ответственность за оставление на произвол своих жен, детей,семью? А то кругом только бабам нужны дети,мужчины постоянно мимо ходят.
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