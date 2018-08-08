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Шымкент
Полицейские в Шымкенте оштрафованы за неправильную парковку
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danilov 08 Августа 2018 в 16:08:36


Четыре сотрудника полиции наказаны за неправильную парковку спецмашин в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу.

Штраф за неправильную парковку придется выплатить четырем сотрудникам местной полицейской службы города. Их автомобили были припаркованы во втором ряду у входа в здание полиции. На видео их снял гражданский активист Руслан Жанпеисов, известный в народе как «Охотник на полицейских», и выложил на своей странице в Facebook. В местной полицейской службе сообщили, что в отношении сотрудников были составлены административные протоколы.

«Сотрудники нарушили правила дорожного движения, предусмотренные частью 3 статьи 597 КоАП РК. Мы никого не собираемся прикрывать. За нарушения законов к ответственности привлекаются все, независимо от должностей. Мне очень стыдно за таких сотрудников, но я уверен, в будущем все изменится», — прокомментировал по телефону начальник МПС ДВД Шымкента Данияр Мейрхан.

К слову, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

https://tengrinews.kz/events/shyimkentskih-politseyskih-oshtrafovali-parkovku-vtorom-351078/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 08.08.2018 в 17:19:46   # 688826
Представляю какой распи...дон подчиненным устроил Данияр Мейрхан После разноса они имели бледный вид и неверную походку так глядишь и научит их блюсти закон.
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  sarmat 08.08.2018 в 17:38:56   # 688832
Теперь они будут охотники на Жанпеисова.
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  Максимыч 08.08.2018 в 18:16:06   # 688842
Руслан красавчик, что бы не говорили. Он единственный который борется с неграмотностью полиции, реально вживую, а не строчит тупо комменты в постах.
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  alpha_portal 08.08.2018 в 18:21:48   # 688843
Да там еще и превышение можно приписать за то что воспользовался спецсигналом неправомерно...
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  старик 08.08.2018 в 20:19:55   # 688857
Протоколы и штрафные квитанции в студию!
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  jumanjiqz 09.08.2018 в 00:04:32   # 688892
А есть там знак запрещающий или ограничивающий стоянку или остановку?
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