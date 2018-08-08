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Шымкент
Арбат по Бейбитшилик. Планы ЖКХ и пожелания жителей – будет ли найден компромисс
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danilov 08 Августа 2018 в 16:15:07
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  Рамзес 08.08.2018 в 16:52:13   # 688814
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  Даун 08.08.2018 в 17:06:44   # 688822
Жильцам не угодить жили бля в помойке еще и не нравится
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  Templar 08.08.2018 в 18:15:06   # 688841
Какая страшная на заставке.

КЕДЫ, вдул бы?
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  Рамзес 08.08.2018 в 18:48:19   # 688849
Цитата: Даун от 08.08.2018 17:06:44
Жильцам не угодить жили бля в помойке еще и не нравится

А у меня у жены там бизнес,вопрос как подъехать теперь ?Через дворы опа будет.Забыли наверное как площадь перекроют так коллапс,не тем местом думают - был сквер ,нет надо было ....
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  shy_ric 08.08.2018 в 19:02:05   # 688851
вот зачем? нормальная улица была как только ее перекрыли ж.... стала на Момышулы((
Был отличный сквер, продали землю под Мир Фантазий, закатали все в плитку и бетон... ну так сделайте там фонтаны дорожки.. зачем дороги то забирать (( а дальше что Аскарова, а потом и площадь и все центр встал!!!
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  Пастафариан 08.08.2018 в 21:25:45   # 688866
Обещали дорогу с односторонним движением. Потом слышу
- По брусчатке, под знаком, только для спецтехники.
Короче, малому бизнесу по этой улице П.....
А, во дворах, пока, 10 человек задавят, стройку закончат и примут новое решение все вернуть назад.

P.S. А вечерние и ночное время как будет весело там . Это вам не технопарк который закрывается на ночь.
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  Софруджу 08.08.2018 в 21:53:09   # 688868
А как было классно, когда площадь Ленина была непроезжая!
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  Пастафариан 08.08.2018 в 22:23:27   # 688871
Цены на квартиры упадут, скупят для съемных хат, короче, все условия будут.
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  КЕДЫ 08.08.2018 в 23:11:02   # 688880
какие там дворики уютные. настоящие переулочки Арбата.
был в прошлом году там, во дворах ничего не изменилось года так с 1987. так захотелось упасть на корты за гаражом да взорвать "Курортную"...
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  KAN13 08.08.2018 в 23:35:22   # 688889

Уважаемый , Вы уклонились от вопроса .
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  КЕДЫ 08.08.2018 в 23:59:09   # 688891
От какого вопроса я уклонился? Извините я не видел вопроса. Ах Вас наверное интересует, что значит "взорвать Курортную"?
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  KAN13 09.08.2018 в 00:50:15   # 688899

. Молодец .
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