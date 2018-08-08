Арбат по Бейбитшилик. Планы ЖКХ и пожелания жителей – будет ли найден компромисс

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danilov 08 Августа 2018 в 16:15:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
КЕДЫ, вдул бы?
Цитата: Даун от 08.08.2018 17:06:44
Жильцам не угодить жили бля в помойке еще и не нравится
Жильцам не угодить жили бля в помойке еще и не нравится
А у меня у жены там бизнес,вопрос как подъехать теперь ?Через дворы опа будет.Забыли наверное как площадь перекроют так коллапс,не тем местом думают - был сквер ,нет надо было ....
Был отличный сквер, продали землю под Мир Фантазий, закатали все в плитку и бетон... ну так сделайте там фонтаны дорожки.. зачем дороги то забирать (( а дальше что Аскарова, а потом и площадь и все центр встал!!!
Пастафариан 08.08.2018 в 21:25:45 # 688866
- По брусчатке, под знаком, только для спецтехники.
Короче, малому бизнесу по этой улице П.....
А, во дворах, пока, 10 человек задавят, стройку закончат и примут новое решение все вернуть назад.
P.S. А вечерние и ночное время как будет весело там . Это вам не технопарк который закрывается на ночь.
Пастафариан 08.08.2018 в 22:23:27 # 688871
был в прошлом году там, во дворах ничего не изменилось года так с 1987. так захотелось упасть на корты за гаражом да взорвать "Курортную"...
Уважаемый , Вы уклонились от вопроса .
. Молодец .