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Как задерживали акима Ордабасы
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danilov 08 Августа 2018 в 17:34:56
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Даун
08.08.2018 в 18:42:51
# 688846
Жалко блин
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старик
08.08.2018 в 20:23:42
# 688858
Сколько там ? Тысяч сто, так это у нас взяткой не назовешь! Так, дали Акиму на мелкие расходы! Отдаст государству семьсот тысяч(по моему таков штраф), и гуляй Вася!
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Пермяк
08.08.2018 в 23:24:23
# 688885
Или не правильно подают материал ( ни те кадры оперативной съёмки), или настолько не грамотно работают, что любой студент юрфака докажет что подкинули.
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